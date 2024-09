Rzecznik reprezentacji Polski chciał przerwać konferencję po trzech pytaniach

Jakub Moder i Krzysztof Piątek zrobili wielkie oczy, gdy po trzech pytaniach rzecznik kadry Emil Kopański zakończył wtorkową konferencję prasową. - Są jeszcze pytania? No to trzeba wyraźniej artykułować swoje chęci - zaśmiał się Kopański. Piątek i Moder zdążyli już nawet podnieść się ze swoich miejsc, ale znowu na nich usiedli, bo po niezręcznej ciszy pojawiły się kolejne pytania.

Sceny na konferencji reprezentacji Polski. Trzy pytania i... cisza. "W takim razie kończymy"

Po tym jak w poniedziałek cierpliwie na pytania dziennikarzy odpowiadali selekcjoner Michał Probierz oraz kapitan reprezentacji Robert Lewandowski, we wtorek zainteresowanie było już znacznie mniejsze. Niewiele zabrakło, aby była to jedna z najkrótszych konferencji w historii reprezentacji Polski. Po trzech pytaniach na sali zapanowała konsternacja, ale szybko znaleźli się kolejni chętni, by porozmawiać z dwoma kadrowiczami.

We wtorek Moder i Piątek trochę opowiadali o Szkocji, czyli o najbliższym rywalu w Lidze Narodów, ale też znowu - podobnie jak dzień wcześniej - na konferencji pojawił się wątek odejścia z kadry Wojciecha Szczęsnego, który zakończył piłkarską karierę. - Wojtek był wybitnym bramkarzem, jednym z najlepszych w historii reprezentacji. Jest legendą tego zespołu, znakomitym człowiekiem i bardzo dobrym kolegą. Takich ludzi potrzeba w szatni, więc jest nam przykro z powodu jego odejścia, ale oby dobrze mu się żyło na emeryturze - mówił Moder.

W podobnym tonie wypowiedział się Piątek. - "Modziu" chyba wszystko powiedział - przyznał z uśmiechem. - Na pewno Wojtek był bardzo ważną postacią w szatni. Niesamowity piłkarz, przyszło mi grać przeciwko niemu w Serie A i nawet strzeliłem mu bramkę - wspominał Piątek. - Szkoda, że go z nami nie ma, bo na pewno by pomógł.

W środę reprezentacja Polski będzie trenować w Legia Training Center o godzinie 11:15. O 15:30 z kolei czeka ją już lot do Glasgow, gdzie Biało-Czerwoni zrezygnowali z tradycyjnego treningu na arenie czwartkowego meczu, jaką jest stadion Hampden Park. Nie zabraknie za to klasycznej, przedmeczowej konferencji prasowej z udziałem selekcjonera Michała Probierza i jednego z zawodników, którą zaplanowano na godzinę 18:45 czasu lokalnego (19:45 czasu polskiego).

Mecz Szkocja - Polska odbędzie się w czwartek o godzinie 20:45 czasu polskiego. Trzy dni później, Polacy zmierzą się w Osijeku z Chorwacją. Drużyna Michała Probierza nie będzie w międzyczasie wracać do Polski, tylko w sobotę poleci z Glasgow prosto do Chorwacji.