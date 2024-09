Reprezentacja Polski ledwo zaczęła zgrupowanie i już pierwszy kłopot

Ledwie trzy treningi będzie miała drużyna Michała Probierza przed meczem ze Szkocją (5.09, Glasgow) na pierwszym zgrupowaniu po Euro 2024. W poniedziałek kadra trenowała po raz pierwszy, a areną jej zajęć będzie tym razem nie Stadion Narodowy, jak poprzednio, lecz ośrodek treningowy Legii Warszawa - Legia Training Center w Książenicach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski ocenił losowanie Ligi Mistrzów

Kadra trenowała w ośrodku Legii. Jeden wielki nieobecny

Na pierwszych zajęciach, które rozpoczęły się o godzinie 17:30, trenowali prawie wszyscy. Co najważniejsze dla selekcjonera Probierza oraz całej kadry jest fakt, że nikt nie narzekał na poważniejsze urazy. Z drobną kontuzją zmaga się Przemysław Frankowski, ale i on trenował normalnie z drużyną.

Zabrakło jedynie tego, którego wielu domagało się w kadrze od wielu tygodni. Mowa rzecz jasna o pomocniku amerykańskiego Los Angeles FC - Mateuszu Boguszu. Na szczęście, w jego przypadku nie chodzi o kwestie zdrowotne, lecz problemy komunikacyjne.

Mówiąc krótko, Bogusz jeszcze po prostu nie doleciał, by zdążyć na trening. Jak się dowiedzieliśmy, podróżował do Polski z przesiadką, a jego pierwszy lot był opóźniony o cztery godziny.

Michał Probierz, podobnie jak na konferencji prasowej, był w bardzo dobrym humorze. W swoim stylu zaczepiał z uśmiechem kolejnych rozgrzewających się kadrowiczów, m.in. Tymoteusza Puchacza czy Sebastiana Walukiewicza, wziął też na krótką rozmowę Kacpra Urbańskiego, który po wyleczeniu kontuzji może rozegrać dopiero pierwszy mecz w nowym sezonie.

Stosunkowo wcześnie trening opuścili Bartłomiej Drągowski i Paweł Dawidowicz, by udać się z częścią sztabu kadry do budynku LTC. Zapewne chodzi o zwykłą kontrolę obciążeń, bo obaj jeszcze w niedzielę wieczorem rozgrywali mecze w swoich klubach - kolejno Panathinaikosie i Hellasie Verona.

Kolejny trening "Biało-Czerwonych" czeka już we wtorek o 11:30, również w Legia Training Center. O 15:15 z kolei odbędzie się konferencja prasowa z udziałem dwóch zawodników. Również w środę, w dniu wylotu do Glasgow, Polacy będą trenować o 11:15 w LTC i odpuszczą przedmeczowy trening na Hampden Park. Lot do Wielkiej Brytanii mają z kolei zaplanowany na 15:30.

Mecz Ligi Narodów Szkocja - Polska w Glasgow odbędzie się w czwartek 5 września o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.