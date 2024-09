Fałszywe "powołanie" do reprezentacji Polski. "Ktoś mu zrobił krzywdę"

Pierwszy dzień zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski zazwyczaj wiąże się z konferencją prasową selekcjonera Michała Probierza, jak również kapitana kadry Roberta Lewandowskiego. Tak też było i tym razem i to pomimo faktu, że Lewandowski na zgrupowaniu pojawił się dosłownie 20 minut przed spotkaniem z mediami.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesley Sneijder wybrał! Lewandowski czy van Nistelrooy?

Probierz nagle spoważniał. "Ktoś mu zrobił krzywdę"

Obaj panowie byli w dobrym humorze, choć Lewandowski nie ukrywał, że zasmuciła go wieść o końcu kariery jego przyjaciela - Wojciecha Szczęsnego. Probierz w tym samym temacie upierał się, że były już bramkarz Juventusu nie wytrzyma w postanowieniu i w niedługim czasie podejmie decyzje o powrocie.

Nastawienie Probierza i Lewandowskiego sprawiło, że konferencja prasowa odbywała się w dość luźnej atmosferze. W pewnym momencie napastnik Barcelony z okazji ponownej współpracy z Hansim Flickiem został zapytany o to, którego trenera klubowego zabrałby ze sobą na bezludną wyspę - Flicka czy Pepa Guardiolę.

- A co ze mną? - wtrącił się Michał Probierz, rozśmieszając obecnych na sali dziennikarzy.

- Było w pytaniu, że chodzi o trenera klubowego - z uśmiechem poinformował trenera Lewandowski.

- A ja nie lubię bezludnej wyspy - skwitował dodatkowo Probierz.

W pewnym momencie zapytany o możliwość zmiany ustawienia, Michał Probierz odniósł się do sprawy Michaela Ameyawa. Niektóre media zapowiadały powołanie 24-letniego skrzydłowego Piasta, pojawił się on nawet w Lidze+ Extra w Canal+, a informacja ostatecznie okazała się nieprawdziwa.

Cała sytuacja nie spodobała się Probierzowi. - Mam uwagę co do jednego z zawodników, bo w przypadku Michaela Ameyawa ktoś mu zrobił krzywdę informacją o powołaniu - stwierdził Probierz.

- Obserwujemy go, ale nie było go na żadnej liście. Mało tego: ta informacja wypłynęła jeszcze przed spotkaniem sztabu w sprawie powołań, więc nie mogła być żadnym wyciekiem. A chłopaka zdążyli już nawet zaprosić do Canal+ - grzmiał selekcjoner reprezentacji Polski, który też wsparł Ameyawa, który został zaatakowany w internecie przez niektórych ze względu na kolor skóry. - Taki hejt jest bardzo nie w porządku, chcę, żeby Michael wiedział, że go w pełni wspieram.

Probierz zdradził też, że Ameyaw może dostać w przyszłości powołanie do kadry. - Jest bacznie obserwowany. Powiedziałbym, że jest bliski powołania i niewykluczone, że jak dalej tak będzie się rozwijał, to je otrzyma - stwierdził. Michael Ameyaw w bieżącym sezonie ekstraklasy strzelił trzy gole w siedmiu meczach. Jego liczby z poprzednich rozgrywek to sześć goli i cztery asysty w 32 spotkaniach.

O 17:30 w ośrodku treningowym Legia Training Center w Książenicach kadra odbędzie pierwszy trening. Zabraknąć może Mateusza Bogusza, którego przybycie opóźniło się ze względu na komplikacje z połączeniami lotniczymi.