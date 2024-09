Lewandowski osaczony przez kibiców. Zapytał wprost: "Na sprzedaż?"

Reprezentacja Polski we wrześniu zmierzy się na wyjeździe ze Szkocją (5 września) i Chorwacją (8 września) w meczach dywizji A Ligi Narodów. Czasu na przygotowanie do tych meczów jest niewiele, bo Biało-Czerwonych przed starciem w Glasgow czekają zaledwie trzy treningi.

Jeszcze w niedzielę w Warszawie zjawili się Jakub Kamiński i Krzysztof Piątek. W poniedziałek, gdy zgrupowanie oficjalnie się rozpoczęło, od przedpołudnia meldowali się Kamil Piątkowski, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski, Jan Bednarek czy Kacper Urbański. Cała piątka poza Skorupskim, który zdecydował się na tylne wejście, zatrzymała się przy kilkudziesięciu kibicach i łowcach autografów zgromadzonych przed hotelem, by umożliwić im zdobycie podpisu czy też zdjęcia.

Lewandowski oblegany przez kibiców. "Na sprzedaż?"

Zawodnicy mieli czas do godziny 15:00, by zjawić się w warszawskim hotelu Doubletree by Hilton. Znacznie wcześniej musiał przybyć kapitan kadry i napastnik FC Barcelony Robert Lewandowski, który dojechał na 20 minut przed zaplanowaną konferencją prasową z jego udziałem. Jak zawsze wzbudzał największe zainteresowanie.

- Wy tu na każdym zgrupowaniu jesteście z tymi koszulkami i zdjęciami - żartował z dobrze znanych już twarzy Lewandowski. - Na sprzedaż? - zapytał. 36-latek złożył podpis m.in. na koszulce Barcelony. - To dla kolegi ze Stanów, dla Jacksona - mówił jej właściciel.

Lewandowski często na zgrupowanie przyjeżdżał jako ostatni, tym razem było inaczej. Szczególnie że swój mecz w Barcelonie rozgrywał już w sobotę, gdy strzelił gola i zaliczył asystę w starciu z Realem Valladolid (7:0). Polak notuje świetny początek sezonu - w czterech meczach Barcy strzelił cztery gole i zaliczył asystę. Wierzymy, że podobnie będzie również w koszulce z orłem na piersi.

Tak jak było wspomniane, o godzinie 13:00 rozpoczęła się pierwsza konferencja prasowa z udziałem Michała Probierza i Roberta Lewandowskiego. Na relację z niej zapraszamy na Sport.pl. O 17:30 z kolei Polacy odbędą pierwszy trening w ośrodku treningowym Legii Warszawa - Legia Training Center w Książenicach.