Probierz totalnie zaskoczył ws. powołań. Nadchodzi wielka zmiana

1 - tyle punktów reprezentacja Polski zdobyła podczas Euro 2024. Pomimo porażki 1:2 w pierwszym meczu z Holandią kibice i eksperci byli pełni nadziei po niezłej, ofensywnej grze naszych piłkarzy na tle silnego rywala. Niestety po przegranej 1:3 z Austrią jasnym stało się, że lada moment biało-czerwoni wrócą do domu. Na otarcie łez zespół Probierza zremisował z Francją 1:1.

Sensacja. Wtedy Probierz ma ogłosić powołania

- Zabrakło nam wykorzystania momentów słabości naszych przeciwników. Za to przeciwnicy wykorzystali nasze słabości i błędy, które popełniliśmy. To było kluczowe. Straciliśmy takie same bramki w meczach z Holandią i Austrią. To właściwie były akcje kopiuj-wklej. Wiemy już, że na takich turniejach każdy błąd jest przez przeciwników wykorzystywany - tłumaczył selekcjoner w rozmowie ze Sport.pl.

W ostatnim czasie 51-latek wraz ze sztabem pracował już nad pierwszymi meczami Ligi Narodów, która rozpocznie się niebawem. We wrześniu Polaków czekają dwa wyjazdowe mecze najpierw ze Szkocją w Glasgow (5 września), a następnie z Chorwacją w Osijeku (8 września). Zgrupowanie kadry ma natomiast rozpocząć się w poniedziałek 2 września.

Na jakich piłkarzy Michał Probierz postawi na inaugurację rywalizacji w Lidze Narodów? Do tej pory selekcjoner praktykował tradycję ogłaszania powołań w nocy tuż po czwartkowych meczach w europejskich pucharach. Teraz w tej kwestii szykuje się rewolucja, o której poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Z informacji dziennikarza wynika, że Probierz zerwie z nawykiem i ogłosi listę zawodników już w najbliższy wtorek.

- W najbliższy wtorek po południu selekcjoner ogłosi powołania. Być może ma już ustaloną kadrę i nie chce czekać do czwartku, jak to wcześniej bywało - przekazał Włodarczyk w jednym z programów. Wcześniej w mediach pojawiały się pogłoski, że na liście Michała Probierza może pojawić się zaskakujące nazwisko. Oprócz Szkotów i Chorwatów reprezentacja Polski w pierwszej grupie dywizji A Ligi Narodów zagra z Portugalią. Pierwsze starcie z mistrzami Europy z 2016 roku odbędzie się 12 października na Stadionie Narodowym w Warszawie.