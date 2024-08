Nowa era reprezentacji Polski? Słowa poszły w świat. "Nikt się nie spodziewał"

Z pewnością wielu kibiców reprezentacji Polski już na zawsze będzie miało gorzkie wspomnienia związane z Euro 2024. W Niemczech nasza kadra zagrała tylko trzy mecze. Po pierwszym spotkaniu z Holandią (1:2) nadzieje mimo porażki były ogromne. Zespół Probierza pokazał ciekawy, ofensywny styl. Niestety brutalna weryfikacja nastąpiła w przegranym 1:3 starciu z Austrią. Na osłodę Polacy zremisowali 1:1 z wicemistrzami świata - Francuzami - po czym jako pierwsza ekipa wrócili do domu.

Frankowski zaczął mówić o Probierzu. Co za słowa!

"Żołnierzem" Michała Probierza podczas rywalizacji na mistrzostwach Europy był m.in. Przemysław Frankowski. Wahadłowy francuskiego RC Lens pojawił się we wyjściowym składzie na każdy mecz, nie schodząc z boiska ani na minutę. Mimo to jego dyspozycja pozostawiała wiele do życzenia. 29-latek nie dawał drużynie zbyt wiele w ofensywie, natomiast w obronie również zdarzyło mu się kilka błędów.

Co sam piłkarz ma do powiedzenia nt. swojej gry podczas Euro 2024? - Nie był to dla mnie jakiś udany turniej. Chciałem dać więcej reprezentacji. Wiadomo, że na takim turnieju każdy chce dać z siebie maksimum, ale w moim przypadku nie wyglądało to tak, jakbym sobie tego życzył. (…) Tak się złożyło, że grałem przeciwko najlepszym piłkarzom rywali. Było przez to więcej pracy w defensywie niż w ofensywie, a wiadomo, że preferuję grę do przodu - tłumaczył w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Następnie Frankowski przyznał, że po odpadnięciu Polaków obejrzał już tylko finał turnieju. - Byłem tak zły na to, jak to się potoczyło, że wszystko mi po prostu zbrzydło. Chciałem się od tego odciąć - uzupełnił. Nasz kadrowicz poruszył także wątek Probierza, nie szczędząc mu pochwał za pracę, jaką włożył w rozwój zespołu. - Myślę, że za trenera Probierza ta reprezentacja poszła do przodu. Jesteśmy lepsi pod względem taktycznym i czysto piłkarskim. Selekcjoner jest Polakiem i już od pierwszego treningu jasna była taktyka i pomysł na grę. To jest bardzo istotne. Przed Euro chyba nikt się nie spodziewał, że wyjdziemy z grupy, a jednak o to walczyliśmy - stwierdził.

W zeszłym sezonie Przemysław Frankowski był jednym z kluczowych zawodników Lens. Teraz jednak po wznowieniu rozgrywek inauguracyjny mecz przeciwko Angers wygrany przez jego drużyną 1:0 spędził na ławce rezerwowych.