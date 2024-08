Reprezentant Polski daje sygnał Probierzowi. Wreszcie. "Czuje się jak we śnie"

Kiedy w 2021 roku Kamil Piątkowski odchodził z Rakowa Częstochowa do RB Salzburg za sześć milionów euro, a nieco wcześniej debiutował w reprezentacji Polski, wielu fanów spodziewało się, że w przyszłości będzie stanowił o sile kadry. I choć początek w nowym zespole miał całkiem niezły, to potem stopniowo tracił miejsce w składzie. Nie mógł liczyć na zbyt dużo minut, dlatego udał się na wypożyczenie do belgijskiego Gent. Po powrocie wreszcie zaczął grać, ale wówczas niespodziewanie znów go wypożyczono, tym razem do Granady.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Popko zaprasza na AL-KO Superpuchar Polski. "Siatkówka żeńska jest na fali wznoszącej"

Reprezentant Polski wrócił i zaczął grać na miarę oczekiwań. "Czuję się jak we śnie"

24-latek rozczarował jednak w nowym zespole, który finalnie zanotował spadek. Wiadomo zatem było, że zawodnik musi szukać pracodawcy. Rzekomo bacznie obserwowały go władze Las Palmas, ale finalnie nie doszło do transferu i Piątkowski został zmuszony wrócić do RB Salzburg. Mimo całkiem niezłego okresu przygotowawczego przegrał rywalizację ze sprowadzonym z Borussii Dortmund Hendrym Blankiem. Ten doznał jednak urazu w starciu el. LM z Twente (2:1) i Polak musiał go zastąpić.

Nie dość, że spisał się wówczas bardzo dobrze, to potwierdził formę również w trzech kolejnych spotkaniach - rewanżu z Twente (3:3) oraz w lidze z BW Linz (5:1) i LASK Linz (1:0). W tym ostatnim był jednym z najlepszych na boisku, a portal Sofascore ocenił jego występ na 7,6. Następnego dnia zdradził, że czuje się, jak we śnie. - Od dawna mi się to nie zdarzało, gram co trzy dni. W zeszłym sezonie nie dostawałem zbyt wielu szans, wypożyczenie też nie było łatwe. Teraz jednak wróciłem i mam wsparcie trenera - oznajmił w rozmowie z "Kronen Zeitung".

Były obrońca Rakowa docenił Pepijna Lijndersa, natomiast nie chciał porównywać go do poprzednich szkoleniowców. Najważniejsze dla niego jest to, że może obecnie grać. - Zawsze zostawiam serce na boisku. Nie mogę się doczekać kolejnego meczu, który odbędzie się... w Polsce - dodał. Piątkowski nie minął się z prawdą, gdyż w środę jego drużyna zmierzy się na wyjeździe z Dynamem Kijów, który rozgrywa domowe mecze LM na stadionie Motoru Lublin.

- To nie jest daleko od mojego domu. Mam zatem nadzieję, że moja rodzina będzie tam razem ze mną, by mnie wspierać - podkreślił. Na koniec zdradził, że jego przyszłość w Salzburgu wciąż jest niepewna. - W piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo. Mimo to moim marzeniem byłoby zostać tutaj. Jeśli trener mi zaufał, to naprawdę czuje się szczęśliwy - podsumował.

Nie można wykluczyć, że jeśli Piątkowski dobrze zaprezentuje się w dwumeczu z Dynamem Kijów, to selekcjoner Michał Probierz rozważy go w kwestii powołania na wrześniowe zgrupowanie kadry. Po raz ostatni obrońca wystąpił dla niej trzy lata temu w spotkaniu z San Marino (1:7). Nie wspomina tego starcia jednak dobrze, gdyż popełnił błąd przy jedynej bramce dla rywali.