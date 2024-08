Wisła poinformowała, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Franciszka Smudy

W zeszłym tygodniu media poinformowały, że Franciszek Smuda przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Były selekcjoner od dawna zmagał się z nowotworem krwi, a według doniesień przeszedł także przeszczep szpiku kostnego. Niestety, zmarł w niedzielę 18 lipca w szpitalu w Krakowie w wieku 76 lat.

Smuda był jedną z najbarwniejszych i najbardziej charakterystycznych postaci polskiej piłki, a po śmierci żegnali go nie tylko kibice, ale również bardzo znane osobistości. Kondolencje rodzinie złożyli m.in. premier Donald Tusk, prezes PZPN-u Cezary Kulesza, Robert Lewandowski i Zbigniew Boniek.

Pogrzeb Franciszka Smudy. Znamy datę i miejsce pożegnania byłego selekcjonera

Dzień po śmierci byłego szkoleniowca poznaliśmy datę jego pogrzebu. Poinformowała o tym Wisła Kraków, z którą Smuda zdobywał mistrzostwo Polski. "Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 22 sierpnia 2024 roku o godzinie 14.20 na Cmentarzu Rakowickim" - czytamy w komunikacie krakowskiego klubu.

Prawdopodobnie poza rodziną i bliskimi byłego selekcjonera w uroczystości będą mogli wziąć także kibice. Smuda zapisał się przecież w pamięci fanów właściwie w całym kraju. Poza grą w europejskich pucharach z Widzewem Łódź i zdobyciem łącznie trzech mistrzostw Polski, "Franz" prowadził przecież również Lecha Poznań, Legię Warszawa, Stal Mielec, Górnika Łęczna, Zagłębie Lubin a ostatnio Wieczystą Kraków. W latach 2009-2012 był również selekcjonerem i prowadził kadrę na Euro 2012.

Smuda dał się zapamiętać nie tylko jako jeden z najwybitniejszych trenerów w kraju na przełomie wieków, ale również niezwykle barwna postać. "Ty nie bądź taki Alfa i Romeo", "Porażka jest dla mnie katorgą, ale wygrana jest lepsza niż orgazm" i "Trener to musi być kawał skur***yna. Z sercem na dłoni, ale i z tęgim batem w ręku" - to tylko część cytatów Franciszka Smudy, które weszły już do piłkarskiej kultury w Polsce i z pewnością nie dadzą zapomnieć o nim i jego sukcesach.