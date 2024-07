Przełom ws. transferu Milika. Znalazł się chętny

Napastnik reprezentacji Polski nie podbił serc kibiców Juventusu. Polak przez cały okres w Juventusie pełnił rolę zmiennika. Łącznie zagrał 75 spotkań, w których strzelił 17 goli. Ostatnio mierzył się z urazem, który wykluczył go m.in. z udziału w mistrzostwach Europy.

Co dalej z Milikiem? Jest zainteresowanie z Ligue 1

Kontrakt Milika z Juventusem wygasa dopiero w 2026 roku, ale Polak już dostał dość czytelny sygnał, że powinien szykować się do odejścia. Nie został powołany na przedsezonowe zgrupowanie Juventusu w Niemczech. Choć na początku wydawało się, że po prostu nie doszedł jeszcze do pełni sił po kontuzji, to kolejne wieści z obozu Juventusu wskazywały na to, że klub chce się z nim rozstać. Według "Tuttosport" miało być aż czterech chętnych na usługi polskiego napastnika, a Juventus chce za niego 7 milionów euro.

Tylko że od tej pory nic się nie wydarzyło, a początek sezonu jest coraz bliżej i kluby powoli zamykają swoje kadry. Zdaniem tuttojuve.com wciąż jest jednak szansa, że Milik odejdzie. Serwis informuje o problemach francuskiego OGC Nice.

"Podczas treningów w Austrii napastnik OGC Nice Terem Moffi miał zerwać więzadła. To ogromne osłabienie dla Les Aiglons! OGC Nice będzie poszukiwać zastępstwa dla Moffiego, tym bardziej że drużynę czekają występy w Lidze Europy (...). Według uzyskanych przez nas informacji Arkadiusz Milik jest wśród kandydatów" - czytamy.

OGC Nice to 5. drużyna poprzedniego sezonu Ligue 1. Tak wysoką pozycję zawdzięcza między innymi bramkarzowi Marcinowi Bułce, który w poprzednich rozgrywkach aż 17 razy zachowywał czyste konto. Milik jest dobrze znany francuskim kibicom. W barwach Olympique Marsylia strzelił 30 goli w 55 meczach.