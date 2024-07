Tak Włosi przywitali Polaków po Euro. Sceny w szatni

Jeszcze kilka tygodni przed Euro 2024 nie wiedzieliśmy, czy Kacper Urbański pojedzie na niemiecki turniej. Ostatecznie pomocnik Bolonii nie tylko załapał się do kadry na mistrzostwa Europy, ale też okazał się jednym z najlepszych zawodników naszej drużyny.

19-latek zadebiutował w reprezentacji Polski w towarzyskim meczu z Ukrainą, zmieniając kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Urbański potwierdził swoją jakość w spotkaniu z Turcją, dzięki czemu pierwszy mecz na Euro 2024 przeciwko Holandii rozpoczął już w podstawowym składzie.

Chociaż później 19-latek zagrał tylko kilka minut przeciwko Austrii, to w meczu z Francją przebywał na boisku od początku do końca. I Urbański jako jeden z nielicznych kadrowiczów nie mógł mieć do siebie pretensji. Pomocnik Bolonii wszedł do drużyny z odwagą, którą pokazywał na boisku.

W rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl Urbański opowiedział, co zmieniło się w jego życiu po turnieju. - Na pewno gra dla kadry odbiła się na mojej popularności i przekonałem się o tym podczas urlopu w Gdańsku. Większe zainteresowanie ludzi zupełnie mi jednak nie przeszkadza. W piłkę gra się po to, by być rozpoznawalnym i żeby kibice przychodzili oglądać cię na stadionie. Sprawia mi to wyłącznie przyjemność. Sam podchodzę do tego zupełnie normalnie i nie sądzę, by z tego powodu zmieniło się moje życie - powiedział.

Po Euro odwiedziłem rodzinę, później pojechałam na wakacje. Odpocząłem od wszystkiego mentalnie. I wracam do pracy. Choć nie mogę nazwać tego pracą, a przyjemnością. Nawet skróciłem sobie wakacje. Po turnieju mogłem iść na trzy tygodnie urlopu, ale po dwóch stwierdziłem, że czas trochę potrenować - dodał.

Urbański: "Skorup" to duża postać w naszym klubie

Urbański opowiedział też o Łukaszu Skorupskim, z którym na co dzień gra w Bolonii i reprezentacji Polski. - Bardzo fajnie wprowadził mnie do klubu i reprezentacji. W kadrze czułem się dzięki "Skorupowi" komfortowo, ale też inni zawodnicy miło mnie przyjęli. Ze "Skorupem" traktujemy się jak bracia. Spędzamy dużo czasu razem. On się śmieje, że widzi najczęściej swoją żonę Matildę, syna Leo i mnie - powiedział pomocnik.

- Bardzo mi pomógł, mogę powiedzieć, że traktował mnie jak syna. Zresztą ciągle powtarza, że idzie synek z tatą, albo że jesteśmy "braciaki". Mieszkaliśmy ze sobą całe wakacje, ale nie kazał mi sprzątać. "Skorup" sam woli z odkurzaczem biegać. Ale żeby nie było - pomagałem mu, nie tylko leżałem na kanapie - dodał.

Na koniec Urbański zdradził, jak zareagowała szatnia Bolonii na powrót Polaków do zespołu po Euro 2024. - Oj, śmiech był. Łukasz zaczął treningi kilka dni później ode mnie. Odebrałem go od fryzjera, przyjechaliśmy razem, a koledzy krzyknęli: "O! Są Polacy, będzie się działo!". "Skorup" to duża postać w naszym klubie, unikatowa także pod względem osobowości. Trzyma szatnię, jest zawsze uśmiechnięty, ale potrafi też zmotywować i być poważny - powiedział Urbański.

- A chłopaki z Bolonii gratulowali nam indywidualnych występów na Euro. Mówili, że śledzili mecze Polski, oglądali nas w akcji. Koledzy jeszcze przed mistrzostwami pytali mnie, czy w ogóle pojadę na turnieju. Odpowiadałem, że jeszcze nie wiem. A wróciłem jako podstawowy piłkarz drużyny. Miło. Wspominali, że fajnie się to potoczyło. A "Skorup" wrócił z Euro po świetnym występie z Francją - zakończył.