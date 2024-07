Co za deklaracja Kacpra Urbańskiego! "Nie boję się o tym mówić"

Kacper Urbański przed Euro 2024 dostał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski i finalnie pojechał z kadrą na turniej. W Niemczech zagrał w trzech spotkaniach, a w dwóch był podstawowym zawodnikiem zespołu Michała Probierza. Jednocześnie stał się również nadzieją Biało-Czerwonych na kolejne lata, bo charakteryzowała go duża odwaga i świetna technika. Jakie ambicje ma 19-latek?

Odważna deklaracja Kacpra Urbańskiego. Tego nie osiągnął nawet Robert Lewandowski

Urbański po Euro stał się w Polsce nową gwiazdą kadry i kibice liczą, że w przyszłości to on będzie dumą dla naszego futbolu. Sam zawodnik jest naprawdę ambitny i zdaje się, że jego kariera idzie w bardzo dobrym kierunku. Dodatkowo dochodzą do tego spore ambicje, które sam deklaruje.

- Zawsze powtarzaliśmy sobie w rodzinie, że dążymy do najwyższych celów. Nie cieszymy się małymi sukcesami, jesteśmy głodni. Mamy w sobie gen zwycięzców - mówi Urbański w rozmowie z WP SportoweFakty. - Jeżeli chodzi o aspekty sportowe, to chciałbym wygrać Ligę Mistrzów, zdobyć Złotą Piłkę i wygrać mistrzostwo świata - mówi dalej 19-latek.

Dla porównania Robert Lewandowski z tych trzech rzeczy wygrał "tylko" Ligę Mistrzów, a więc Urbański chce osiągnąć więcej nawet od prawdopodobnie najlepszego piłkarza w historii naszego kraju. 19-latek podchodzi do spraw sportowych bez żadnych kompleksów.

- Wiem, że ktoś może się teraz uśmiechnąć, czytając te słowa, ale nie boję się o tym mówić. Po to są marzenia, by za nimi podążać, a ja nie jestem minimalistą. Postrzegam życie pozytywnie. Przede mną długa droga, na przykład wygranie mistrzostwa świata nie jest łatwe, ale jest to możliwe - deklaruje zawodnik Bolognii.

Kacper Urbański kolejny sezon spędzi we włoskiej Bolognii, z którą ma ważną umowę do czerwca 2025 roku. W poprzednim sezonie zagrał w 25 meczach i zaliczył jedną asystę. Jego zespół zagra nie tylko w Serie A, ale również w Lidze Mistrzów, a więc 19-latek będzie miał znakomitą okazję, by pokazać się na tle najlepszych.