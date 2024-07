Nitras dostał pytanie o zwolnienie Probierza. Odpowiedź zaskakuje

- W polskich piłkarzach tkwią wielkie rezerwy mentalne. Refleksja przychodzi wtedy, kiedy opadają emocje. Kiedy obserwuję debatę, dotyczącą występu polskich piłkarzy na mistrzostwach Europy, mam wrażenie, że jeszcze nie opadły. Nie czas na całościowe podsumowanie - tak Sławomir Nitras mówił o występie reprezentacji Polski na Euro 2024 dwa dni po zremisowanym 1:1 meczu z Francją.

Sławomir Nitras jasno o przyszłości Michała Probierza. Przypomniał jego karierę klubową

W rozmowie z Radiem Zet Sławomir Nitras został zapytany o to, czy powinno dojść do zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. - Ja nie jestem od wyboru selekcjonera. A poza tym ja mam szczególny stosunek do Michała Probierza, więc nie jestem obiektywny - odpowiedział minister sportu i turystyki. O jaki stosunek chodzi?

- Michał Probierz był piłkarzem m.in. Pogoni Szczecin. Dla mnie każdy piłkarz Pogoni Szczecin jest święty - przyznał wprost Nitras. I faktycznie - obecny szkoleniowiec Biało-Czerwonych w 2004 wystąpił w dwóch meczach szczecińskiego klubu.

Przypomnijmy, że jeszcze przed meczem z Francją PZPN oficjalnie zakomunikował, że Michał Probierz pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. - Na tych mistrzostwach nie udało się wyjść z grupy, na co wszyscy liczyliśmy, ale wierzymy w to, że wspólnie z selekcjonerem Michałem Probierzem i jego sztabem, możemy jeszcze wiele osiągnąć. [...] Pracujemy dalej razem - powiedział wtedy prezes Cezary Kulesza.

Jesienią ubiegłego roku Michał Probierz podpisał kontrakt do końca eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku. Tym samym Polska pod jego wodzą zagra w Lidze Narodów, gdzie jej rywalami będą Portugalczycy, Chorwaci i Szkoci oraz wspomnianych eliminacjach.