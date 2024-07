Po pytaniu o Urbańskiego Szczęsny od razu się uśmiechnął. Co za słowa!

Mistrzostwa Europy w Niemczech były dla reprezentacji Polski wyjątkowo nieudane. Biało-czerwoni przegrali dwa pierwsze mecze z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3) i ostatni mecz grupowy z Francją grali jedynie o honor. Udało im się zremisować 1:1 i zakończyć turniej z jednym punktem.

Szczęsny o kadrowiczu: "Rzadko spotyka się takie talenty"

Mało który reprezentant Polski podczas turnieju na niemieckich boiskach zapracował na pozytywne opinie. W tym gronie na pewno znalazł się Kacper Urbański, dla którego były to pierwsze mecze w narodowych barwach, ale urzekł kibiców i ekspertów swoją bezkompromisowością oraz umiejętnościami technicznymi. Były one widoczne zwłaszcza w meczu z Francją. "Grał, jakby nie znał tych wszystkich piłkarzy dookoła, jakby nie wiedział, że występują w Barcelonie, Bayernie, Realu czy Arsenalu i na dzień dobry zjadają go doświadczeniem. Piłkarzy z taką mentalnością potrzeba w Polsce więcej" - pisał o nim wówczas Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Kacper Urbański był jednym z tematów w podkaście "WojewódzkiKędzierski", którego gościem był bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny. - Uśmiecham się, bo rzadko w Polsce spotyka się takie talenty. On jest w bardzo fajnym miejscu, bo Bologna nie może finansowo pozwolić sobie na ściąganie zawodników z najwyższej półki, więc musi polegać na swoim talentach i na tym korzystają. Był świetnie poprowadzony przez ostatnie dwa lata - podkreślił golkiper Juventusu.

- Grałem przeciwko niemu pod koniec sezonu i pierwszy raz go widziałem na żywo. Pomyślałem: jak on nie pojedzie na Euro to będzie skandal - a nie było wtedy o nim jeszcze głośno za bardzo. Cieszy mnie to, bo on jest inni niż polscy piłkarze. Był tylko Piotr Zieliński, który talentem był dwanaście lat temu. Teraz Kacper daje ci fajne spojrzenie na przyszłość, nadzieje - podsumował Wojciech Szczęsny.