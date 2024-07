Szczęsny ujawnia prawdę o "aferze premiowej". Tyle miał dostać!

Mundial w Katarze zakończył się dla Polski katastrofą i to nie tylko sportową. Więcej niż o wyjściu z grupy mówiło się o słynnej już aferze premiowej i tym, co działo się wokół. Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki obiecał polskim piłkarzom premię za wyjście z grupy, o czym miał powiedzieć podczas kolacji.

Wojciech Szczęsny wyznał, ile miał dostać z premii od Morawieckiego

W środę 17 lipca na kanale Wojewódzki&Kędzierski na YouTube ukazała się rozmowa z Wojciechem Szczęsnym. W nim poruszony został m.in. wątek "afery premiowej". - Złem jest, i złym pomysłem było to, aby premier dał premię reprezentacji za awans - wyznał bramkarz. - Złe jest, że weszliśmy w tę rozmowę, ale też weź, bądź kozakiem i odmów premierowi. Szczerze, rola moja i Roberta czy Kamila Glika to jest to, aby dbać o tych, którzy jeszcze wiele nie zarobili. Podzielenie tej premii dla mnie i wielu nie robiło finansowo różnicy. To o jeden samochód więcej. Dla niektórych to były jednak dwu czy trzyletnie zarobki. Jakkolwiek to by nie było złe, ja czuję się odpowiedzialny za tych młodych zawodników - dodał bramkarz.

- Według tego podziału więcej mieli dostać, ci, którzy grali. Dzieliliśmy te premie tak samo jak wszystkie inne. Mamy swój system, który od lat się sprawdza. Najmniej wychodziło komuś poniżej miliona złotych - przyznał 34-latek.

Wojciech Szczęsny wyjawił również, ile konkretnie miał dostać z przewidzianej puli. - Dwa i pół miliona, może dwa dwieście - wypalił. - To trzeba było zabić na początku, ale jak już wszyscy wiedzieli, ile mają dostać, to nie miałem jaj tego zakończyć. Pierwszego dnia wiedzieliśmy, że będzie z tego smród - zakończył temat premii Szczęsny.