Na Lewandowskiego spadły gromy za to, co robi. "Absolutnie"

Niedawno zakończone mistrzostwa Europy dla reprezentacji Polski swój koniec miały dużo wcześniej. Biało-czerwoni w dwóch pierwszych meczach z Austrią i Holandią przegrali, przez co ostatni mecz grupowy z Francją grali jedynie o honor. Zakończyło się remisem 1:1, a oba gole padły z rzutów karnych - najpierw trafił Kylian Mbappe, a w końcówce Robert Lewandowski.

Jerzy Dudek zareagował w "firmówkę" Lewandowskiego. Jednoznaczna krytyka

Sposób wykonania jedenastki przez kapitana reprezentacji Polski był bardzo kontrowersyjny oraz wzbudził wiele dyskusji. Lewandowski podchodził do piłki w swój specyficzny sposób - zatrzymywał się i drobił - ale ostatecznie skutecznie wykorzystał rzut karny, któr dał Polakom remis oraz jedyny punkt na tym Euro.

"Rozłożony w czasie karny 'Lewego'. Najbardziej żenująca scena Euro" - tytułował swój tekst "Bild". "Powszechnie wiadomo, że Lewandowski zwleka z wykonaniem rzutu karnego. Ale przeciwko Francji był jeszcze wolniejszy..." - opisano sposób podejścia do piłki przez Polaka. Do sprawy wrócił w programie Kanału Sportowego były bramkarz naszej kadry Jerzy Dudek.

- Zawsze będę stał za bramkarzami. [...] Zaraz będziemy mieć opaskę na oczach, abyśmy puszczali więcej bramek. Ten przepis jest absolutnie do zmiany. Ruch powinien być jednostajny. Bieg do piłki nie powinien mieć przerywanego tempa. Jeżeli jest wolny, to niech będzie wolny do końca - jednoznacznie stwierdził Jerzy Dudek.

W podobnym tonie w programie Sport.pl LIVE wypowiadał się niedawno Piotr Żelazny, dziennikarz Viaplay. - Uważam, że to, co robi Robert Lewandowski, powinno być zakazane. On daje bardzo mało szans bramkarzom, przez to, że w zasadzie się zatrzymuje. (...) FIFA powinna coś z takim strzelaniem karnych zrobić - stwierdził.