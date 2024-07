Polski talent w Hiszpanii?! Bardzo ciekawy transfer na horyzoncie

Jakub Kałuziński ma za sobą znakomity okres. Po tym, co pokazał w lidze tureckiej, otrzymał powołanie do reprezentacji Polski od Michała Probierza. Ostatecznie nie zmieścił się w 26-osobowej kadrze i na Euro nie pojechał. Mimo to zwrócił na siebie uwagę kilku naprawdę solidnych klubów. Jedną z opcji są przenosiny do hiszpańskiej LaLiga. Zdaniem Daniela Sobisa o Polaka mocno zabiega trener jednego z tamtejszych klubów.

3 Screen https://twitter.com/Antalyaspor/status/1679845704959954944 Otwórz galerię Na Gazeta.pl