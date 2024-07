Pierwszy gol Sebastiana Szymańskiego u Mourinho. Ależ bomba!

Sebastian Szymański po udanym pierwszym sezonie w Fenerbahce wymieniany był jako kandydat do wielkiego transferu. Miały nim interesować się m.in. kluby z Premier League. Teraz wydaje się jednak, że po przyjściu na ławkę trenerską Jose Mourinho Polak chce pozostać w Turcji na dłużej. Potwierdził to także jego agent Mariusz Piekarski - Na dziś Szymański zostaje w Fenerbahce. Niewykluczone, że w tej sprawie nic się nie zmieni. W ogóle nie mamy ciśnienia na transfer - mówił w rozmowie z Meczykami. Pomocnik wyszedł w pierwszym składzie Fenerbahce w sobotnim sparingu ze Strasbourgiem i od razu dał o sobie znać.

REKLAMA

Zobacz wideo Cała Anglia przeciw Southgate'owi. Kłos: Już jest wygrany

Szymański znów strzela dla Fenerbahce. Grad bramek w pierwszej połowie

Już w piątej minucie Szymański dostał piłkę od Soyuncu w głębie pola i popędził z nią w kierunku pola karnego. Nikt go nie atakował, więc zdecydował się samemu zakończyć akcję. Potężnie huknął z ok. 18 metrów i zrobił to z nie lada precyzją. Trafił w samo okienko i w efektowny sposób otworzył wynik.

Dla piłkarzy Fenerbahce był to dopiero początek wielkiego strzelania. W 33. minucie gola dołożył Dusan Tadić. Serb dośrodkował w pole karne, ale nikt nie przeciął lotu piłki. Bramkarz również nie ruszył z interwencją, tymczasem futbolówka wpadła idealnie przy słupku. Cztery minuty później Turcy przeprowadzili kolejną skuteczną akcję. Piłkę na skrzydle wymienili Dusan Tadić z Brightem Osayi-Samuelem. Nigeryjczyk popędził do linii końcowej i dośrodkował, a z bliskiej odległości wykończył sprowadzony zimą z Rangers FC - Ryan Kent. Jakby tego było mało, tuż przed przerwą sprytne zagranie w szesnastkę Oosterwolde z pierwszej piłki na gola zamienił Edin Dżeko. Po pierwszej połowie było więc 4:0.

Fenerbahce gotowe na kolejny sezon. Powalczy o Ligę Mistrzów

Po zmianie stron działo się stosunkowo niewiele. Wynik 4:0 pozostał bez zmian. Szymański rozegrał nieco ponad godzinę. W 61. minucie zmienił go Rade Krunić. Dla polskiego pomocnika był to drugi występ w przedsezonowych sparingach Fenerbahce. Wcześniej zagrał 32 minuty w przegranym 0:1 spotkaniu z Hajdukiem Split.

Już niedługo Szymański będzie potrzebny również w meczach o stawkę. 23 lipca Fenerbahce rozpocznie eliminacje do Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie zmierzy się w dwumeczu ze szwajcarskim Lugano. Sezon ligowy rozpocznie 11 sierpnia meczem z Adana Demirsporem.