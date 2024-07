Boniek nie pozostawił złudzeń ws. kadry Probierza. Dosadne słowa

Michał Probierz selekcjonerem reprezentacji Polski został we wrześniu ubiegłego roku. Dokończył eliminacje do mistrzostw Europy, w których biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce i o awans na turniej w Niemczech musiał rywalizować w barażach. W nich wyeliminował Estonię oraz Walię po rzutach karnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Wygrali Euro 2024! Żadnych wątpliwości: Najlepsi

Boniek dosadnie o reprezentacji. "Niech zacznie zwyciężać"

Z imprezą w Niemczech biało-czerwoni pożegnali się już w fazie grupowej. Przegrali z Holandią (1:2) i Austrią (1:3), a w ostatnim meczu zremisowali 1:1 z Francją. Po turnieju selekcjoner Michał Probierz zapowiadał, że chce kontynuować odważną i agresywną grę reprezentacji Polski.

- Nie wiem, w którym meczu turnieju graliśmy tak agresywnie i wysoko. Ja takiej reprezentacji Polski nie widziałem. Nie chcę już za bardzo do tego wracać, wkrótce będzie kolejna impreza, czyli Liga Narodów - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Rozgrywki Ligi Narodów startują już we wrześniu. Reprezentację Polski czeka bardzo trudne zadanie, albowiem w grupie zmierzy się z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją. - Nie wygraliśmy jeszcze żadnego ważnego meczu. Niech ta reprezentacja zacznie zwyciężać, bardzo jej tego życzę. Czy my mamy grać ofensywnie, pressingiem? Nie. Mamy grać tak, żeby wygrywać. Bo na tym polega futbol. Jeżeli Anglicy pokonają w niedzielę Hiszpanię, to zrobią historyczny wynik. I nikt im nie będzie wypominać, że wcześniej grali słabiej - podkreślił Boniek, nawiązując do niedzielnego finału Euro 2024.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej widzi jednak też pozytywy pracy Michała Probierza w roli selekcjonera. - Oczywiście, trzeba trenerowi Probierzowi oddać, że po Fernando Santosie "nakręcił" dobry klimat dla tej reprezentacji. Wcześniej było więcej polemik, szumu, krzyku. Michałowi znów udało się stworzyć pozytywny wizerunek kadry. Ale do tego potrzebny jest również wynik sportowy. A tego wyniku nie ma - podsumował.

Na start Ligi Narodów Polacy zagrają ze Szkocją (5 września) i Chorwacją (8 września).