Ten biznes Lewandowskiego robi furorę. Liczby zwalają z nóg, ogromny wzrost!

Poprzedni sezon nie był najlepszy w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Nie dość, że nie obronił tytułu króla strzelców La Liga, to FC Barcelona nie zdobyła ani jednego trofeum. Szybko odpadła z Ligi Mistrzów i Pucharu Króla, przegrała w finale Superpucharu Hiszpanii, a w mistrzostwach kraju zajęła drugą lokatę ze stratą aż 10 punktów do Realu Madryt. Nie najlepiej napastnikowi poszło też na Euro 2024. Tuż przed turniejem doznał kontuzji i opuścił pierwszy mecz. Wystąpił w dwóch kolejnych, ale w niepełnym wymiarze czasowym i Biało-Czerwoni odpadli już po fazie grupowej. 35-latek zapisał na koncie tylko jedną bramkę i to zdobytą z rzutu karnego. Okazuje się jednak, że zdecydowanie większe sukcesy odnosi poza murawą.

Agencja marketingowa Lewandowskiego rośnie w siłę. Kapitalne wyniki

Lewandowski ma wiele biznesów. Jednym z nich jest agencja marketingowa Stor9_ założona w 2017 roku. 70 procent udziałów w tej firmie należy do spółki 5in9 Global, która jest w rękach piłkarza. Pozostałe udziały ma Tomasz Zawiślak. "Dynamiczny i ciągle zmieniający się świat komunikacji wymaga elastycznego podejścia. To dlatego w Stor9 łączymy ze sobą obszary kreacji, produkcji, influencer marketingu i talent managementu. Pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych" - czytamy w opisie agencji.

12 miesięcy temu media informowały, że przedsiębiorstwo zanotowało wzrost przychodów w 2022 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,2 proc. do 13,81 mln zł. Jednocześnie jednak doszło do spadku zysku netto - z 503 tys. 300 zł na prawie 137 tys. 400 zł.

W 2023 roku agencja zanotowała jednak kapitalne wyniki i mocno się rozwinęła. O wszystkim donosi portal wirtualnemedia.pl. Okazuje się, że tak dobrze jak w ubiegłym roku firma sobie jeszcze nie radziła. Przychody zwiększyły się ze wspomnianych 13,81 mln zł do aż 23,91 mln zł. To wzrost o 73 procent. A na tym nie koniec dobrych wieści. Odnotowano też wzrost zysku netto - ze 137,4 tys. zł do aż 491,7 tys. zł. Co jasne w górę poszły też koszty operacyjne.

Decydujący sezon dla Lewandowskiego

Widać więc, że biznes Lewandowskiego rośnie w siłę. Zajmuje się nie tylko kampaniami reklamowymi piłkarza i jego żony Anny, ale także nawiązał współpracę m.in. z Hubertem Hurkaczem, najlepszym polskim tenisistą.

Teraz przed Lewandowskim niezwykle istotny czas - przygotowania do trzeciego sezonu w barwach FC Barcelony. Ambicje katalońskiego klubu są ogromne - chcą odzyskać mistrzostwo Hiszpanii i osiągnąć dobry wynik w Lidze Mistrzów. Na ostatnie ze wspomnianych trofeów czekają od sezonu 2014/15.