Potężna kara dla Polski za Euro. UEFA nie miała litości

Reprezentacja Polski już po trzech meczach zakończyła swój udział w Euro 2024. Na początek przegrała w Hamburgu z Holandią 1:2, później w Berlinie z Austrią 1:3, a na koniec w "meczu o honor" wyszarpała na stadionie w Dortmundzie remis z Francją 1:1. Okazuje się, że występ w tych trzech spotkaniach kosztował PZPN dodatkowe 56 375 euro (242 413 zł). Tyle łącznie wynoszą kary, jakie związek otrzymał za nie od UEFA.

Oto kary dla PZPN. Tyle zapłaci po Euro 2024

Decyzję o nałożeniu kar podjęła Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA. Z czego one wynikały? Przede wszystkim z zachowania polskich kibiców na trybunach. W przypadku spotkań z Holandią i Austrią chodziło o odpalenie środków pirotechnicznych. Wiązało się to z grzywnami w wysokości kolejno 2250 euro i 8250 euro. Za mecz z Francją doszły do tego zarzuty o rzucanie przedmiotów na murawę, co przełożyło się na jeszcze wyższą karę - 9250 euro.

PZPN nie jest oczywiście jedyną federacją ukaraną podczas Euro 2024. Dość powiedzieć, że za mecze fazy grupowej jakichkolwiek kar uniknęły jedynie trzy krajowe związki - francuski, słowacki i hiszpański. Polska znalazła się jednak w gronie ośmiu krajów, do których UEFA miała zastrzeżenia za każdy mecz. W takiej samej sytuacji znalazły się Węgry, Szwajcaria, Chorwacja, Albania, Serbia, Rumunia i Belgia.

UEFA nie oszczędziła prawie nikogo. Weźmie ponad milion euro

Zestawienie dotyczące kar dla poszczególnych drużyn sporządził "The Athletic". Okazuje się, że łączna ich suma wyniosła aż 1 293 645 euro. Najwięcej pieniędzy będzie musiała oddać UEFA chorwacka federacja, bo nieco ponad 220 tys. euro. Na podium w tym niechlubnym rankingu znalazły się także Albania (171 tys. euro) oraz Serbia (166 tys. euro). Wynikało to m.in. z wywieszania przez tamtejszych kibiców transparentów odnoszących się do politycznych sporów pomiędzy oboma krajami.

Euro 2024 potrwa do 14 lipca. Od piątku do soboty potrwa faza ćwierćfinałowa, w której zmierzą się Francja z Portugalią, Hiszpania z Niemcami, Anglia ze Szwajcarią oraz Holandia z Turcją.