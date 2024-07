Oto przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Ważny głos. To się łączy w całość

Wojciech Szczęsny od miesięcy deklarował, że po Euro 2024 odejdzie z reprezentacji Polski, a już w 2025 roku zakończy karierę piłkarską. Przed ostatnim meczem na mistrzostwach przeciwko Francji, który bramkarz zaczął na ławce rezerwowych, wyznał jednak, że nie podjął ostatecznej decyzji. - Nie jestem gotowy się zadeklarować, że odchodzę - mówił.

Wojciech Szczęsny odejdzie z reprezentacji? Trener Andrzej Dawidziuk zabrał głos

Do sprawy odniósł się także trener bramkarzy w reprezentacji - Andrzej Dawidziuk. - Z mojej perspektywy jego status w reprezentacji się nie zmienił. Możemy uznać, że temat jest na tę chwilę zamknięty. Czas pokaże, w jakim kierunku pójdą ewentualne decyzje - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Czy wiadomo, kiedy Szczęsny zamierza podjąć ostateczną decyzję? - Nie, ale też nie było potrzeby, bo my praktycznie w ogóle nie dyskutowaliśmy na ten temat. To były głównie opinie medialne. Początkowo Wojtek deklarował, że być może mistrzostwa w Katarze będą jego taką ostatnią imprezą. Później był temat mistrzostw Europy, ale z naszej strony nie było próby wyciągania od Wojtka informacji na ten temat. W trakcie mistrzostw Europy temat zszedł zupełnie na boczny tor i skupialiśmy się na tym, co było najważniejsze w tym momencie - dodał.

Kto zdaniem Dawidziuka będzie bramkarzem numer jeden w kadrze po przejściu Szczęsnego na emeryturę? - Jeśli Wojtek będzie nadal kontynuował karierę reprezentacyjną, to trudno będzie podważać jego pozycję. W tej kwestii nic się nie zmieni. Jeśli zakończy karierę, to ta rywalizacja nabierze większego kolorytu - ocenił.

Wojciech Szczęsny odpoczywa właśnie po Euro 2024. Niewykluczone, że niebawem zmieni też klub. Wiele mówi się o jego transferze z Juventusu. Ponadto po raz drugi zostanie ojcem. Jego pierwszy syn kilka dni temu skończył sześć lat.

Reprezentacja Polski kolejne mecze rozegra we wrześniu. Czy Wojciech Szczęsny stanie w bramce? Odpowiedź poznamy w ciągu najbliższych kilku miesięcy.