Przykry wizerunek Lewandowskiego. "To nie jest gość, którego da się lubić"

Występ Roberta Lewandowskiego na Euro 2024 niemal do samego końca stał pod wielkim znakiem zapytania. Wszystko przez kontuzję mięśnia dwugłowego uda, której kapitan reprezentacji Polski doznał w sparingu z Turcją (2:1) przed mistrzostwami Europy.

Chociaż Lewandowski nie zagrał w pierwszym meczu fazy grupowej przeciwko Holandii (1:2), to ostatecznie udało się go przywrócić do pełnej sprawności. Napastnik wszedł na boisko w drugiej połowie meczu z Austrią (1:3) i zagrał całe spotkanie przeciwko Francji (1:1).

W drugim meczu Lewandowski strzelił nawet gola. Kapitan Barcelony wykorzystał rzut karny, dzięki czemu dał reprezentacji Polski remis w spotkaniu z wicemistrzami świata. Dla Lewandowskiego było to już czwarte Euro z rzędu, w którym strzelił przynajmniej jednego gola.

Mimo to nie wszyscy chcą, by Lewandowski kontynuował grę w kadrze. Wśród kibiców coraz popularniejsza staje się opinia, że czas napastnika Barcelony w reprezentacji Polski dobiegł końca. A przynajmniej jego kluczowa rola w niej.

Sam Lewandowski zapowiedział jednak, że kariery w kadrze jeszcze nie kończy. W programie Sport.pl Live o przydatności napastnika w zespole Michała Probierza mówili Michał Listkiewicz i Piotr Żelazny. I chociaż obaj stwierdzili, że nie możemy zrezygnować z Lewandowskiego, to Żelazny wbił szpilkę kapitanowi reprezentacji.

"Wizerunek Roberta stał się przykry"

Dziennikarz magazynu "Kopalnia. Sztuka Futbolu" oraz Viaplay odniósł się do wizerunku Lewandowskiego. A ten w ostatnim czasie bardzo mocno ucierpiał. Głównie przez wywiady, jakich napastnik udzielił w wielu mediach i aferę premiową, która dotknęła kadrę po mundialu w Katarze.

Żelazny porównał Lewandowskiego do Igi Świątek, której wizerunek zdecydowanie odbiega od tego, co w ostatnim czasie przypisano piłkarzowi Barcelony i reprezentacji Polski. - Nie jestem wielkim fanem osobowości Lewandowskiego. Jego kariera medialnie nie jest poprowadzona fajnie - powiedział Żelazny.

- To nie jest gość, którego naturalnie da się lubić. To nie jest Iga Świątek, która jak powie kilka rzeczy, to wszyscy spijają jej z ust. Trudno się nie uśmiechać, kiedy ona mówi. Wizerunek Roberta stał się ostatnio wręcz przykry - dodał.

Do tej pory Lewandowski rozegrał w reprezentacji Polski 152 mecze, strzelił w nich 83 gole.