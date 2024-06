Jasne stanowisko ws. przyszłości Lewandowskiego w kadrze. "Kiepski żart"

Reprezentacja Polski odpadła już z Euro 2024. Drużyna Michała Probierza przegrała z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) oraz zremisowała z Francją (1:1), zajmując ostatnie miejsce w grupie D. Polacy byli pierwszym zespołem, który odpadł z mistrzostw Europy.

Kiepski wynik na turnieju osłodził nam remis z wicemistrzami świata w ostatniej kolejce fazy grupowej. Polacy przegrywali w Dortmundzie z Francją po golu Kyliana Mbappe z rzutu karnego, jednak w taki sam sposób z odpowiedział Robert Lewandowski.

Po meczu kapitan reprezentacji Polski przyznał, że Euro 2024 dało nadzieję na lepszy czas i grę drużyny narodowej. Lewandowski uciął też spekulacje dotyczące jego przyszłości, stwierdzając, że dopóki będzie miał siłę, będzie grał w reprezentacji Polski.

W programie Sport.pl Live, w którym podsumowaliśmy fazę grupową Euro 2024, do przyszłości Lewandowskiego odnieśli się Michał Listkiewicz oraz Piotr Żelazny. I obaj byli zgodni co do przydatności napastnika Barcelony w kadrze.

"Przyszłość Lewandowskiego nie powinna być tematem"

- Lewandowski to wciąż zawodnik wielkiej klasy, o wielkim autorytecie i roli w drużynie. Uważam, że wciąż powinien być niezastępowalnym ogniwem w reprezentacji. No, chyba że wyeliminuje go kontuzja. (...) Dopóki jednak będzie się czuł na siłach, powinien być w kadrze. Życzyłbym mu, żeby karierę w reprezentacji zakończył na mistrzostwach świata. Najlepiej by było, gdyby zdobył na nich ze dwie-trzy bramki - powiedział Listkiewicz.

Jeszcze bardziej zdecydowany był Żelazny. - Jak słyszę głosy o wypychaniu Lewandowskiego z reprezentacji Polski, uważam to za tanie. To próba postawienia albo kontrowersyjnej, albo kompletnie nieprzemyślanej tezy. Nie można rezygnować z zawodnika Barcelony. Ilu my takich mamy? I długo nie będziemy mieć. Będziemy strasznie tęsknić po Lewandowskim - powiedział.

- Wypychanie Lewandowskiego z reprezentacji to kiepski żart. To jest facet, który strzeli jeszcze mnóstwo goli w kadrze i będziemy za nim bardzo tęsknić. Pytanie, czy on sam jest gotowy, by w pewnym momencie - w przyszłości, nie teraz - wchodzić z ławki, albo schodzić na ławkę. Do tej pory to był zawodnik, który chciał grać wszystko i rzadko schodził z boiska. Mimo wszystko uważam, że przyszłość Lewandowskiego w kadrze w tej chwili nie powinna być tematem - dodał.

Do tej pory Lewandowski rozegrał w reprezentacji Polski 152 mecze, strzelił w nich 83 gole. Napastnik Barcelony zdobywał bramki na czterech turniejach mistrzostw Europy z rzędu.