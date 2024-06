Oto ostateczne miejsce Polski na Euro 2024. No jednak wstyd

W środowy wieczór zakończyła się faza grupowa Euro 2024 i poznaliśmy wszelkie rozstrzygnięcia w grupach turnieju. Znamy również pełną obsadę 1/8 finału oraz drabinkę turniejową, a także zespoły, które odpadły z turnieju. Wśród nich niestety widzimy reprezentację Polski, która zdołała wyszarpać tylko jeden punkt. A które miejsce finalnie zajęła na turnieju?

Jest źle. Które miejsce Polska zajęła na Euro 2024? Oto końcowa tabela Euro

Reprezentanci Polski już po dwóch pierwszych meczach nie pozostawili żadnych złudzeń i byli pewni odpadnięcia z Euro 2024. Tym samym zostali pierwszym zespołem, który miał już pewne pożegnanie z turniejem i ostatni mecz faktycznie grał już dla formalności. Starcie z Francją miało też jeszcze jeden podtekst - mogło uchronić piłkarzy Michała Probierza przed ostatnim miejscem na całym turnieju.

Porażka z Francją oznaczała, że Polacy będą najgorsi ze wszystkich. Finalnie jednak zdołali wyrwać wicemistrzom świata remis i uchroniło ich to przed blamażem. Powodów do dumy raczej nie ma, bo przecież tylko osiem z 24 zespołów nie rywalizuje w fazie pucharowej. Po zakończeniu fazy grupowej wiemy jednak, że nie jesteśmy najgorsi.

Żadna z drużyn nie skończyła turnieju bez punktów. Tylko w grupie C i E ostatni zespół ma na koncie więcej niż jeden punkt. W czterech zestawieniach najgorsze drużyny mają właśnie po "oczku" i to wśród nich szukać trzeba najgorszej drużyny Euro 2024. W przypadku równej liczby punktów decyduje bilans bramkowy.

Najlepsze bilanse bramkowe wśród zespołów z jednym punktem mają Czesi i Albańczycy, a więc rywale Polaków z eliminacji. Oba drużyny mają na koncie po punkcie, strzeliły trzy gole i straciły pięć. To czyni je najlepszymi z najgorszych. Za ich plecami widzimy Polaków, którzy również z jednym "oczkiem" mają bilans 3:6. Oznacza to, że tylko jedna reprezentacja na całym turnieju jest gorsza. To Szkocja, która ma jeden punkt, ale jej bilans bramkowy to 2:7. To czyni ich najgorszym zespołem na Euro 2024.

Najgorsze zespoły na Euro 2024. Ostateczne miejsce Polski na Euro: