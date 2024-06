Lewandowski tego nie ukrywa. Zdradził plany po meczu z Francją. "Nadszedł czas"

Reprezentacja Polski pożegnała się z Euro 2024. We wtorek drużyna Michała Probierza zremisowała 1:1 z Francją, czyli jednym z faworytów do zgarnięcia tytułu. Całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, który zdobył bramkę po powtórzonym rzucie karnym. Kapitan naszej kadry udzielił wywiadu hiszpańskim mediom, w którym odniósł się do przyszłości. - Jestem naprawdę dobrej myśli - mówił.

