Ojciec Szczęsnego przemówił. Mówi wprost o synu

Wojciech Szczęsny od miesięcy deklarował, że po Euro 2024 odejdzie z reprezentacji Polski, a już w 2025 roku zakończy karierę piłkarską. Kibice byli więc przygotowani na pożegnanie z bramkarzem na turnieju, ale ten nie zagrał w ostatnim meczu. Tuż przed spotkaniem Polski z Francją wyznał również, że wcale nie musi odchodzić z kadry.

Maciej Szczęsny zabiera głos o decyzji syna. Czy Wojciech Szczęsny odejdzie z reprezentacji?

- Ja nie jestem gotowy się zadeklarować w tej chwili, że odchodzę z reprezentacji - przyznał wprost Wojciech Szczęsny tuż przed meczem Polski z Francją, w którym zastąpił go Łukasz Skorupski. Wcześniej na konferencji prasowej Robert Lewandowski Michał Probierz również mówi, że odejście bramkarza wcale nie jest takie pewne.

Czy to faktycznie oznacza, że Szczęsny może pozostać w kadrze? Zdaje się, że tego nie wie nawet sam bramkarz. Jego ojciec uważa jednak, że bramkarz Juventusu nadal gwarantuje reprezentacji spokój i wysoki poziom.

- Chyba dla wszystkich jest oczywiste, że ja postawiłbym na Wojtka. Nie tylko ze względu na więzy rodzinne, ale również przez to, że Wojtek od kilku lat to najlepszy polski piłkarz i już. W dodatku jest bramkarzem, któremu wszyscy w drużynie ufają, który jest troszeczkę bardziej proaktywny w swojej grze od Skorupskiego - przyznał Maciej Szczęsny w studiu "Super Expressu".

Zdaniem siedmiokrotnego reprezentanta Polski jego syn faktycznie może nadal przyjeżdżać na zgrupowania Biało-Czerwonych. Jest jednak warunek. - Nie bardzo wyobrażam sobie sytuacji, w której Wojtek np. nie grałby w reprezentacji, ale jeździłby na zgrupowania, poświęcał czas, który mógłby spędzić z rodziną. Byłaby to dosyć kuriozalna sytuacja. Nie sądzę, by sprawy zostały postawione przez Wojtka czy trenera w taki sposób, że "nie gram, ale jestem do dyspozycji" - dodał Maciej Szczęsny.

Wojciech i Maciej Szczęśni nie utrzymują kontaktów. - Wbrew pozorom, w tej sytuacji jest prosta. Nie bawię się w publiczne tłumaczenie, dlaczego tak jest, bo czuję, że nie mam się z czego tłumaczyć - tłumaczył bramkarz Juventusu w 2022 roku.