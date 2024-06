Kanał Zero rozłożył konkurencję. Stanowski pokazał liczby. "Słowo dotrzymane"

Reprezentacja Polski zakończyła Euro 2024, a piłkarze wrócili już do kraju. Grę naszej drużyny śledziły miliony fanów, a tysiące po meczach przenosiło uwagę do internetu. Tam toczyła się ostra rywalizacja między największe youtube'owymi kanałami o sporcie. Każdy oferował własne pomeczowe studio, analizy i rozmowy z ekspertami. Okazuje się, że walkę o widzów wygrał Krzysztof Stanowski i jego Kanał Zero.

Stanowski triumfuje. Zdeklasował Kanał Sportowy. "Kanał Zero został zdecydowanym liderem"

Choć Kanał Zero porusza znacznie szerszą tematykę niż tylko sport, to właśnie na niego w trakcie Euro postawiła większość widowni. Tak wynika ze statystyk, jakie po meczu Polska - Francja przedstawił na portalu X Krzysztof Stanowski. - Ostatni mecz Polaków, więc można podsumować, jak to wyglądało w internetach. Bardzo się cieszę, że Kanał Zero został zdecydowanym liderem - napisał.

Dziennikarz postanowił uderzyć w konkurencję i podał wyniki oglądalności (w jednym momencie) programów po meczach Polaków nadawanych na Kanale Zero, Kanale Sportowym i Meczyki. Okazuje się, że jego transmisje cieszyły się zdecydowanie większą popularnością niż te nadawane przez jego byłych partnerów z Kanału Sportowego. Po meczu z Austrią zgromadził aż cztery razy więcej widzów. Jeszcze bardziej zdeklasował kanał Meczyki, który po spotkaniu z Francją oglądało ponad 12 razy mniej widzów niż Kanał Zero.

Po Francji:

Kanał Zero - 49 000

Kanał Sportowy - 13 000

Meczyki - 4000

Po Austrii:

Kanał Zero - 52 000

Kanał Sportowy - 13 000

Meczyki - 4500

Po Holandii:

Kanał Zero - 39 000

Kanał Sportowy - 15 000

Meczyki - 7000

Na Kanale Zero widzowie mogli posłuchać komentarzy, chociażby byłego selekcjonera reprezentacji Polski Czesława Michniewicza czy byłego napastnika Wojciecha Kowalczyka. W studiu pojawiali się też znani dziennikarze, jak Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki czy Paweł Paczul. - Zapowiadałem, że sportem będziemy się zajmować w momentach, gdy będzie to temat głośny i na czasie. Słowo dotrzymane - zakończył Stanowski.