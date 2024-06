Robert Lewandowski wskazał faworytów Euro 2024. Już go tam kochają

Robert Lewandowski w specyficznych okolicznościach pożegnał się z Euro 2024. W ostatnim grupowym spotkaniu Polaków przeciwko Francji podobnie jak podczas mundialu w Katarze strzelił gola z rzutu karnego, mimo że za pierwszym razem się pomylił. Bramkarz za wcześniej wyszedł poza linię bramkową i sędzia nakazał powtórkę, która była już skuteczna. Dzięki niej Polacy zremisowali z wicemistrzami świata 1:1, a dla Lewandowskiego być może był to ostatni występ w finałach mistrzostw Europy. Po spotkaniu naszego kapitana zagadnęły hiszpańskie media.

Lewandowski otworzył się przed Hiszpanami. "Byłem bardzo zdenerwowany"

Napastnik FC Barcelony w strefie mieszanej odpowiedział na kilka pytań hiszpańskich dziennikarzy. Między innymi w kilku zdaniach podsumował to, co wydarzyło się we wtorek w Dortmundzie. - Od początku chcieliśmy grać ofensywnie i kontrolować grę. Ale wiedzieliśmy, że gra przeciwko Francji, to coś bardzo trudnego. Kiedy zmarnowałem pierwszego karnego, wiedziałem, gdzie chcę strzelać, ale przy drugim sytuacja była już bardziej skomplikowana. Byłem bardzo zdenerwowany. Ale w końcu mamy punkt i jesteśmy bardzo dumni z tego, co pokazaliśmy przed naszymi fanami - przyznał, cytowany przez "Mundo Deportivo"

Jak sam wyznał, całe Euro było dla niego ciężkim przeżyciem. - Nie mogłem rozegrać pierwszego meczu, a to było dla mnie bardzo trudne osobiście. Poza tym myślę, że poziom naszej grupy był porównywalny do ćwierćfinału - wypalił.

Oto faworyci Lewandowskiego do wygrania Euro. Zero zdziwienia

Na koniec Lewandowski wskazał swoich faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. Nietrudno się domyślić, kogo. - Widziałem, jak grała Hiszpania i uważam, że jest jednym z faworytów do bycia w finale. Ma wiele jakości i prezentuje bardzo wysoki poziom w defensywie i ofensywie. Hiszpania ma znakomitą okazję do wygrania mistrzostw Europy. Niemcy też - dodał.

Polska zakończyła rywalizację na ostatnim czwartym miejscu w grupie i odpadła z mistrzostw. Z kolei Niemcy i Hiszpanie awansowali z pierwszych pozycji. Już wiadomo, że w 1/8 finału gospodarze turnieju zmierzą się Duńczykami. Hiszpanie nadal czekają na rywala.