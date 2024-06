Probierz ujawnia ws. kadrowicza. "Potrzebował wręcz tlenu"

Reprezentacja Polski odpada z Euro 2024 już w fazie grupowej. Po dwóch porażkach (1:2 z Holandią i 1:3 z Austrią) zespół Michała Probierza zremisował 1:1 z Francją w Dortmundzie. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił Robert Lewandowski. Jeszcze przed meczem selekcjoner Polaków zapowiadał, że nasz zespół zagra ofensywnie przeciwko Francji. - Wierzę, że nasi gracze mogą grać lepiej. Na pewno nie cofnę się z tej drogi. Praca z tą grupą jest wielką przyjemnością i zachęcam wszystkich do tego, by na boisku byli odważni. To nie jest jeszcze maksimum tej reprezentacji - przekazał Probierz.

Jak powiedział selekcjoner, tak zrobił. W wyjściowym składzie Polaków znalazł się m.in. Kacper Urbański, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński czy Jakub Moder. Pomocnik Brighton miał najbardziej defensywną rolę i grał na pozycji numer "6" (defensywny pomocnik - red.). Po pierwszej połowie Moder miał w naszej kadrze najwięcej kontaktów z piłką (40), najwięcej celnych podań (26) i najwięcej zagrań w tzw. tercję ataku (5).

Probierz komentuje występ Modera. "Będziemy zmierzać w tym kierunku"

Szerzej o występie Modera przeciwko Francji wypowiedział się Probierz, który rozmawiał z TVP Sport po zakończeniu spotkania. - Widać, że Moder może grać na tej pozycji i będziemy zmierzać w tym kierunku. Duża w tym jest zasługa sztabu, bo długo z nim o tym rozmawiali. Kuba pod koniec meczu potrzebował wręcz tlenu. Wstrzymywaliśmy się z roszadami w końcówce, by nie dawać rywalom szansy na oddech. Naszego pomocnika bolała też noga, ale wytrzymał - powiedział.

- Sztab medyczny stanął na rzęsach, by doprowadzić niektórych zawodników do sprawności w trakcie Euro. Była sytuacja, w której nie mogliśmy postawić na pewnego zawodnika od początku spotkania ze względu na kwestie zdrowotne - dodał Probierz. Jak się okazało, tym "pewnym zawodnikiem" był właśnie Moder, który wcześniej pojawił się w meczu z Holandią z ławki rezerwowych.

- Kuba nie mógł zagrać z Austrią od początku. Zakładaliśmy wejście z ławki rezerwowych. Wiedziałem, że byłby to zbytni wydatek energetyczny. W ten sposób musieliśmy utrzymywać w gotowości dwóch-trzech graczy - tłumaczył selekcjoner.

Rywalizacja z Francją była 26. meczem Modera w reprezentacji. Do tej pory pomocnik Brighton strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Moder debiutował w kadrze 4 września 2020 r. w meczu z Holandią (0:1) w Lidze Narodów. To było jeszcze za czasów Jerzego Brzęczka.