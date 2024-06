Jest reakcja Francuzów na zachowanie Mbappe. Poszło o Lewandowskiego

Mecz Polska - Francja na Euro 2024 można było zapowiadać rywalizacją Roberta Lewandowskiego z Kylianem Mbappe. To dwaj najlepsi piłkarze swoich reprezentacji, a przy tym piłkarzy, którzy w przyszłym sezonie będą rywalizować w lidze hiszpańskiej - Lewandowski w FC Barcelonie, a Mbappe w Realu Madryt. Także we wtorkowym meczu obaj zdobyli po bramce, wykorzystując rzuty karne.

Na samym boisku nie mieli wielu okazji do bezpośrednich starć, ale do jednego z nich doszło w drugiej części spotkania zaraz po rzucie rożnym, który mieli Francuzi. Kapitan reprezentacji Polski zastawiał się z piłką, a rywal naciskał na jego plecy. W pewnym momencie Lewandowski machnął ręką i trafił Mbappe w okolice złamanego nosa. Wicemistrz świata był mocno poirytowany i domagał się odgwizdania przewinienia. - To ten skur***yn - tak słowa Mbappe z ruchu warg odczytały francuskie media.

Francuski dziennikarz tłumaczy słowa Kyliana Mbappe pod adresem Roberta Lewandowskiego

Skąd taka reakcja Kyliana Mbappe? Na to pytanie odpowiedział Richard Gotte, dziennikarz "La Voix du Nord" w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Widziałem reakcję Mbappe. Słyszałem, że źle się wyraził. To taki piłkarz: emocjonalny, gdy nie idzie, frustruje się. Robi to, bo jest ciągle głodny, chce strzelać gole, wygrywać. On ma jasny cel: chce wygrać ten turniej, Złotą Piłkę. On ma zawsze w głowie najwyższe cele - tłumaczył.

- Nie sądzę, by chciał obrazić Lewandowskiego, po prostu się zdenerwował, że został trafiony akurat w twarz - podsumował francuski dziennikarz. W rozmowie wskazał także, że jest zaskoczony odpadnięciem Polski już w fazie grupowej Euro 2024. - Nie rozumiem, jak to możliwe? Dlaczego nie wyszliście z grupy Macie bardzo interesującą drużynę. [...] Stawiałem przed turniejem, że będziecie grać w fazie pucharowej - powiedział.

Francja zakończyła rywalizację w grupie D na drugim miejscu i zagra w 1/8 finału z drużyną, która zajmie drugie miejsce w grupie E. W górnej części drabinki turniejowej, poza Francją, znajduje się już Portugalia, Hiszpania czy Niemcy.