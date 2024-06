Smokowski idzie ramię w ramię z Francuzami ws. Lewandowskiego

Wiele dyskusji i emocji wzbudził powtórzony karny Roberta Lewandowskiego w meczu z Francją na Euro 2024 (1:1). Za pierwszym razem Mike Maignan obronił uderzenie polskiego napastnika, ale nieznacznie wyszedł przez linię, przez co doszło do powtórki karnego. Za drugim razem Lewandowski trafił do siatki, ale wątpliwości wśród wielu obserwatorów wywołał jego nabieg, w którym praktycznie zatrzymywał się przed dobiegnięciem do piłki.

Rozgoryczenia po całej sytuacji nie ukrywał Mike Maignan, który w mediach społecznościowych zamieścił wymowną relację. "Nowe przepisy IFAB dotyczące kar w 2026 roku: Bramkarze muszą być odwróceni plecami do strzału. W przypadku zatrzymania gry rzut wolny pośredni" - napisał Maignan w marcu ubiegłego roku na portalu X. Teraz ten wpis przypomniała Excellence Sport Nation agencja, dopisując: "Gdy napastnik rozpoczyna 87. manewr przy swoim rozbiegu". Maignan podał ten wpis dalej, więc można być pewnym, że odnosi się on do karnego, który wykonywał Lewandowski.

Tomasz Smokowski jest za zakazem wykonywania rzutów karnych w stylu Roberta Lewandowskiego

Krytycznie do rzutu karnego wykonywanego przez Roberta Lewandowskiego podszedł także Tomasz Smokowski w Kanale Sportowym. - Powiem teraz coś bardzo niepopularnego z punktu widzenia polskiego kibica. Wydaje mi się, że taki sposób strzelania rzutów karnych nie powinien być dozwolony. To jest zatrzymanie się na dwa razy i ja wiem, że to jest dozwolone, bo on jest cały czas w ruchu i nie ma przerwy. Lewandowski to opanował do perfekcji. Natomiast to, że rzut karny należało wykonać drugi raz, to tylko dlatego, że Maignan reaguje prawidłowo, tak jak się spodziewa napastnik, a ten zwleka i zwleka - analizował.

- Jest to dozwolone, ale wyobraźcie sobie, jakie to byłoby frustrujące, gdyby to Skorupski obronił karnego przeciwko tak strzelającemu przeciwnikowi. Sędzia by kazał powtórzyć prawidłowo tego karnego... Jest to frustrujące. Ten sposób wykonywania rzutów karnych powinien zostać zabroniony - podsumował Smokowski.

A co o nabiegu Roberta Lewandowskiego mówią przepisy? Zdaniem byłego sędziego międzynarodowego Marcina Borskiego polski napastnik wykonał jedenastkę zgodnie z obowiązującymi zasadami. - Robert ryzykuje, tak wykonując karne. Któryś sędzia może uznać, że on się jednak zatrzymuje w dobiegu do piłki. [...] Przy drugim karnym zauważyłem, że po rozpoczęciu biegu Robert przerwał. Ale, jak mówię, sędziowie baczną uwagę zwracają na to, co dzieje tuż przed strzałem, bo to jest najbardziej mylące dla bramkarza. Można uznać, że ten karny został wykonany prawidłowo, w tempie ciągłym - przekonywał w rozmowie ze Sport.pl.