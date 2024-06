Tak "L'Equipe" pisze o meczu Francja - Polska. Wskazali winnego

Jak wyliczyła "Opta", Kylian Mbappe dopiero za 20 strzałem zdobył swojego gola na turnieju rangi mistrzostw Europy. Dokonał tego w starciu z Polską, ale potrzebował rzutu karnego, które nie zdołał obronić Łukasz Skorupski, choć kilkukrotnie wcześniej zatrzymywał nową gwiazdę Realu Madryt. - Przyzwyczaja się do noszenia maski, nawet jeśli cieknie mu do oczu, gdy się poci. Okazał wiele chęci. Ten mecz dobrze mu posłuży na przyszłość - mówił o swoim zawodniku selekcjoner Didier Deschamps.

Zobacz wideo Łukasz Skorupski ujawnia, co po meczu powiedział mu Mbappe

"L'Equipe" podsumowało Polaków. Wskazali jednego bohatera

"Trójkolorowi" nie zdołali jednak wygrać i to właśnie w Deschampsie francuska prasa doszukuje się przyczyn remisu, do którego w końcówce z rzutu karnego doprowadził Robert Lewandowski. Ta strata punktów kosztowała Francję pierwsze miejsce w grupie, albowiem Austria pokonała 3:2 Holandię i to ona wygrała zmagania w grupie D.

"Wrócił do ustawienia 4-3-3, ale gra Le Blues pozostała zbyt wąska, a Kante nie jest przygotowany na tak dużą odpowiedzialność w ofensywie. Zmieniając Barcolę (61. minuta), pozbawił się swojego najlepszego napastnika, a gracze wchodzący na ławkę rezerwowych nie mieli żadnego wpływu. Ogólnie rzecz biorąc, problemy są dalekie od rozwiązania" - analizuje "L'Equipe", dając Deschampsowi notę 3 w dziesięciopunktowej skali.

Największy francuski dziennik sportowy ocenił także Polaków. Uzyskali oni średnią notę 5,1. Najwyższą przyznano Łukaszowi Skorupskiemu (8). "Polska bardzo cierpiała i zawdzięcza swojemu bramkarzowi Łukaszowi Skorupskiemu utrzymanie się w meczu" - podkreślają. "Polacy starali się grać tak szybko, jak tylko mogli, ale podawanie piłki było czasami ograniczane przez niezdarność" - kontynuują.

Ich zdaniem na "szóstkę" zasłużyli Piotr Zieliński i Robert Lewandowski. "Gracz Barcelony czasami cierpiał z powodu siły fizycznej Upamecano, ale wystarczyło mu podanie piłki, aby wywołać dreszcz na plecach, jak w przypadku tego strzału obok bramki, a ostatecznie strzelił gola" - podsumowało "L'Equipe".

Reprezentacja Polski żegna się z Euro 2024 z jednym punktem. Natomiast dalej w fazie pucharowej będą grali nasi grupowi rywale: Austria, Francja i Holandia.