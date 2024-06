Kulesza zaczekał do końca meczu z Francją. Nagle komunikat. "Dziękuję za wszystko"

Dwie porażki i jeden remis - to bilans występów reprezentacji Polski na Euro 2024. Nasza drużyna była pewna odpadnięcia z turnieju już po dwóch meczach. Z Francją we wtorek graliśmy więc tylko o honor. Zremisowaliśmy 1:1 i z turniejem żegnamy się w nieco lepszych humorach. Po wszystkim o komentarz pokusił się Cezary Kulesza.

Zobacz wideo Bramka Lewandowskiego z karnego! Tak reagowali jego bliscy

Kulesza podsumował Euro 2024. Gorzkie słowa. "Rzeczywistość jest inna"

Prezes PZPN zamieścił obszerny wpis na portalu X, w którym podsumował ostatnie tygodnie w wykonaniu naszej drużyny. "Reprezentacja Polski oficjalnie kończy swój udział w Euro 2024. Brak awansu do fazy pucharowej jest trudny do zaakceptowania dla kibiców, piłkarzy, sztabu szkoleniowego i dla mnie osobiście również. Trafiliśmy do bardzo trudnej grupy, ale wygrane baraże i dobre występy w meczach towarzyskich pozwoliły nam wszystkim uwierzyć, że drużyna Michała Probierza jest w stanie osiągnąć dobry wynik. Rzeczywistość jest jednak inna. Musimy uznać fakt, że na dzisiaj to za mało, żeby wyjść z tak trudnej grupy" - napisał.

Następnie odniósł się do sytuacji selekcjonera Michała Probierza. Jeszcze przed spotkaniem oficjalnie potwierdził, że mimo kiepskich wyników na Euro pozostanie na stanowisku. Teraz wytłumaczył dlaczego. "Michał Probierz przejął reprezentację w bardzo trudnym momencie. Od tego czasu poprawiła się atmosfera w zespole oraz styl gry naszej drużyny. Reprezentacja gra odważnie i ofensywnie. Porażki wyzwoliły sportową złość, ale nie zwątpienie" - czytamy.

Kulesza podziękował piłkarzom. Jednemu szczególnie. "Dziękuję za wszystko"

W dalszej części zwrócił się do piłkarzy. "Dziękuję wszystkim zawodnikom za ich walkę i zaangażowanie, ale również za zachowanie poza boiskiem. Otwartość na kibiców, współpraca z mediami, wspólny powrót do kraju. Taka dojrzała postawa pozwala nam wierzyć, że wyciągniemy odpowiednie wnioski i wrócimy silniejsi. Wiem, że ta reprezentacja dostarczy nam jeszcze wielu powodów do radości" - zapowiedział.

Na zakończenie miał specjalną wiadomość do Kamila Grosickiego, który ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę. "P.s Kamil, obserwuję Twoją karierę niemal od samego początku. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla polskiej piłki" - dodał.