Mbappe zwyzywał Lewandowskiego. Co za rynsztok. Skandaliczne nagranie [WIDEO]

Kylian Mbappe nie miał łatwego życia w meczu Francja - Polska (1:1) na Euro 2024. Przede wszystkim musiał mierzyć się z Łukaszem Skorupskim, a do tego dopiero pierwszy raz po złamaniu nosa zagrał spotkanie w masce na twarzy. To nie uchroniło go jednak od otrzymania ciosu od kapitana reprezentacji Polski. Mbappe wściekł się na Lewandowskiego i wyraził się o nim w niecenzuralnych słowach.

