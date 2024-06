We Francji zawrzało po karnym Lewandowskiego. Mówią tylko o jednym

Robert Lewandowski zapewnił Polsce jedyny punkt na Euro 2024. W pożegnalnym spotkaniu z Francją w kuriozalnych okolicznościach zdobył bramkę z rzutu karnego i zapewnił nam remis 1:1. Choć za pierwszym razem jego strzał obronił bramkarz Mike Maignan, sędzia nakazał powtórzyć jedenastkę. Wszystko przez to, że bramkarz za szybko wyszedł przed linię bramkową. Drugiej próby Lewandowski już nie zmarnował, ale sytuacja wzbudziła szereg wątpliwości zwłaszcza we Francji.

Francja reaguje na rzut karny Lewandowskiego. "To okrutne"

Francuscy kibice mieli duże wątpliwości co do decyzji sędziego Marco Guidy. Te szybko rozwiała tamtejsza prasa. "Emocjonalna winda dla francuskiej drużyny. Początkowo uratowani przez Mike'a Maignana, Francuzi stracili wyrównującą bramkę z Polską. Robert Lewandowski podszedł do karnego, ale nadział się na bramkarza Milanu. Problem w tym, że ten ostatni nie utrzymał stóp na linii bramkowej, co zmusiło sędziego do meczu, Marco Guidę, aby dać napastnikowi FC Barcelona drugą szansę. Lewandowski nie zadrżał i nie pozwolił swojej drużynie wyrównać" - opisywało "Ouest France".

Dlaczego sędzia podjął słuszną decyzję, wyjaśnił portal linternaute.com. "To okrutne dla francuskiej drużyny i Mike'a Maignana. Początkowo Robert Lewandowski, który zaliczył postój w trakcie rozbiegu, został zatrzymany przez Mike'a Maignana. Ale bramkarz Francji i AC Milanu, nie pozostał na linii bramkowej przed interwencją. Surowa zasada zmusiła sędziego do powtórzenia karnego napastnika Barcelony" - czytamy.

Francuzi wyjaśniają. Gol Lewandowskiego prawidłowy. "Nie zabrania tego"

Na zupełnie inną kwestię przy jedenastce uwagę zwróciło "Le Parisien". Chodzi o charakterystyczny dla naszego kapitana rozbieg, podczas którego na chwilę przed strzałem nagle się zatrzymuje. "Czy Robert Lewandowski miał prawo zatrzymać się przy rozbiegu do karnego?" - zastanawiano się tytule. "Na portalach społecznościowych kwestionuje się czas zatrzymania polskiego napastnika. IFAB, organ zarządzający przepisami gry, nie zabrania tego. Rozporządzenie stanowi, że karny musi zostać wycofany, 'jeśli strzelec zasymuluje, że uderzy piłkę po zakończeniu rozbiegu (dozwolone jest jego zatrzymanie w trakcie jego rozbiegu)" - wytłumaczyła gazeta.

Dokładnie na ten sam przepis w swojej analizie powołało się "L'Equipe". We Francji nikt zatem nie podważa ważności bramki Polaków, choć wywołała ona spore kontrowersje. "To straszne! Robert Lewandowski wykorzystuje drugi rzut karny i wyrównuje. Francuska drużyna traci pierwsze miejsce w grupie" - relacjonowało z kolei BeIN Sports.