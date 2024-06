Michał Probierz wypalił po meczu z Francją. "Nie zgodzę się"

Michał Probierz po meczu z Francją jako pierwszy pojawił się na konferencji prasowej. Zaczął tradycyjnie od podziękowań: dla kibiców za wsparcie, dla PZPN za zaufanie, dla dziennikarzy za dobrą współpracę i dla piłkarzy za to, że stawili czoła trudnemu wyzwaniu.

- Szkoda, że mimo trudnej grupy nie udało nam się awansować. Odjeżdżamy stąd z jednym punktem. Żałujemy, bo wszyscy chcieliśmy tutaj zostać jak najdłużej - dodał po chwili Probierz.

Probierz po meczu z Francją: Ja się nie zmieniłem

Selekcjoner od kilku dni w kółko powtarzał, że widzi to, iż reprezentacja Polski idzie w dobrym kierunku. Po takim meczu, jak ten z Francją, można żałować, że to już koniec. I że kilka dni temu w Berlinie Probierz przeciwko Austrii wystawił aż tak defensywny skład i nastawił się przede wszystkim na boiskową walkę, a nie na grę w piłkę.

- Nie zgodzę się, że w meczu z Austrią zboczyłem z wyznaczonej drogi. Do 60. minuty mogliśmy przegrywać 0:3. Problemem też były urazy oraz to, że nie wszyscy zawodnicy grają regularnie w swoich klubach, więc wydatek energetyczny był duży. Chcieliśmy grać w piłkę, wiedzieliśmy, że to będzie mecz walki - powiedział selekcjoner.

- Ja się nie zmieniłem od czterech dni jako trener. Jestem cały czas taki sam. Nie mam za złe kibicom, że są na nas źli. Ale też wierzę, że to podwaliny, że możemy walczyć z każdym. Jak równy z równym graliśmy dziś z wicemistrzami świata. Nie wiem, jak u was na górze, na trybunie prasowej, ale na dole było bardzo gorąco, nie dało się oddychać. Dlatego jeszcze większa chwała dla moich piłkarzy - dodał Probierz, który na koniec złożył jeszcze jedne podziękowania. Tym razem dla Kamila Grosickiego, który dzień przed meczem z Francją poinformował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.