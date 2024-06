Internet zapłonął po meczu Polska - Francja!

Reprezentacja Polski zremisowała ostatnie spotkanie grupy D z Francją 1:1. Mimo że wcześniejsze mecze nie poszły po naszej myśli, to we wtorek spisaliśmy się powyżej oczekiwań. Na duże wyróżnienie zasługują zwłaszcza Łukasz Skorupski, jak i Kacper Urbański, czyli duet z włoskiej Bolonii, który udowodnił, że można na niego liczyć.

Tak eksperci podsumowali spotkanie Polska - Francja. Zauważyli jedno

Tuż po zakończeniu spotkania nie zabrakło pozytywnych komentarzy ekspertów. Docenili wybory selekcjonera Michała Probierza, natomiast zauważyli też kilka mankamentów. Bolesne słowa krytyki spadły głównie na Jakuba Kiwiora oraz Roberta Lewandowskiego, którego rzut karny wywołał spore poruszenie w sieci.

"UF. Na szczęście nie jesteśmy już najgorszą drużyną w historii futbolu" - podsumował Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Wskazał również przegranego tego spotkania. "Koszmarny mecz Kiwiora. Ten karny to tylko kwintesencja" - dodał.

"Le Szacunek" - skwitował Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Na ważną rzecz zwrócił za to uwagę Marcin Jaz ze Sport.pl. "Lewandowski indywidualnie - rzadki widok w ostatnim czasie w kadrze. Ale pokazuje, że jeszcze istniejemy w tym meczu, bo w drugiej połowie Francuzi wrzucili wyższy bieg i wybili nam granie w piłkę z głowy" - przekazał.

"Anemiczny strzał Lewandowskiego, tragiczny wręcz. Ma szczęście, że ten karny powtórzony. Naprawdę miał szczęście, bo drugi strzał także pozostawiał do życzenia" - dopisał.

"Brak awansu do fazy pucharowej jest trudny do zaakceptowania dla kibiców, piłkarzy, sztabu szkoleniowego i dla mnie osobiście również. Trafiliśmy do bardzo trudnej grupy, ale wygrane baraże i dobre występy w meczach towarzyskich pozwoliły nam wszystkim uwierzyć, że drużyna Michała Probierza jest w stanie osiągnąć dobry wynik. Rzeczywistość jest jednak inna. Musimy uznać fakt, że na dzisiaj to za mało, żeby wyjść z tak trudnej grupy" - napisał na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza.

"Remis na otarcie łez. PS i obrońcy szli do przodu" - oznajmił Zbigniew Boniek. "Zasłużenie. Znakomity mecz. Zawsze do dyspozycji i ławka nigdy jemu nie przeszkadzała. Brawo, Łukasz" - czytamy. Były prezes PZPN docenił zatem piłkarza meczu - Łukasz Skorupskiego.

"Były ciężkie momenty w tym meczu, bo musiały być, ale Polska ma punkt z wicemistrzami świata. Grupa okazała się za trudna, lecz kadra kończy Euro z podniesioną głową. Wyrzutem sumienia może być plan na drugi mecz. Mankamenty? Obrona. Ale ogólnie jest na czym budować. Michał Probierz zapracował na kredyt zaufania" - napisał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

"Dobry wynik, ale zarazem taki, który postawi przed Michałem Probierzem kilka trudnych pytań w kontekście składu na mecz z Austrią" - przekazał Maciej Łuczak z Meczyki.pl.

"No i fajnie, a przecież dla Francji to był bardzo ważny mecz. Szkoda, że dla nas mecz o nic. Potwierdziło się, że Francuzi mają problem z grą na oblężenie, fajnie, że nasi nie wyszli na nogach z waty, można na tym meczu budować coś na przyszłość" - stwierdził dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet" Marek Wawrzynowski.

"Punkt z Francją, głównym pretendentem do mistrzostwa i wywołanie irytacji na ich twarzach to duża rzecz. Nasi piłkarze do Polski mogą wracać z podniesioną głową" - podsumował Błażej Łukaszewski z Meczyki.pl.

"To nie cud, to pomysł! Rzecz jasna dobry bramkarz to u nas mus, czy Tomaszewski, Młynarczyk, Szczęsny, czy dziś Skorupski, czy z czasem Bułka! Lewandowskiemu się chce, to ważne i to było widać. Moder może grać jako "6", dużo piłkarzy do grania wrzucił dziś do składu" - uważa Roman Kołtoń.

"Niesmak pozostał. Tylko Polska strzeliła Francji gola na Euro 2024" - zauważył Radosław Przybysz z Meczyki.pl.