Polska piłka ma nowego bohatera. Co za koncert!

Reprezentacja Polski po raz pierwszy w swojej historii występów na mistrzostwach Europy rozegrała mecz "o honor", jej rywalem była Francja. W porównaniu do poprzedniego spotkania Michał Probierz zdecydował się na kilka zmian w wyjściowym składzie - wrócił do niego Robert Lewandowski, a na ławce zasiadł Wojciech Szczęsny.

Kacper Urbański bryluje w meczu Polska - Francja. Eksperci zachwyceni. "Będzie z niego dużo radości"

Do podstawowej jedenastki wskoczył także Kacper Urbański, który dobrze zaprezentował się w spotkaniu z Holandią (1:2), a mimo to z Austrią (1:3) usiadł na ławce rezerwowych i wszedł na boisko dopiero w 87. minucie. Z Francją Probierz dał mu kolejną szansę od początku i zdecydowanie nie mógł być zawiedziony.

Występ 19-latka, zwłaszcza w pierwszej połowie, jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. "Ależ szkoda, że Kacper Urbański nie zagrał w I składzie w meczu z Austrią. Nie wiem, czy coś by zmienił, ale po prostu zasłużył! Polskie odkrycie" - napisał Dominik Wardzichowski, korespondent Sport.pl z Euro 2024.

"Kacper Urbański jako jedyny w tej kadrze nie ma żadnych kompleksów. Piłka? Bardzo proszę, będę kiwał, szukał gry i nie obchodzą mnie wicemistrzowie świata po drugiej stronie. Mental jest, umiejętności są, będzie z niego dużo radości" - zatweetował Kacper Ciuksza ze Sport.pl.

"Kacper Urbański jest po prostu niesamowity. Nic sobie nie robi z presji wywieranej przez elitarnych pomocników Francji, imponuje lekkością, z jaką porusza się z piłką przy nodze. To jest gotowy materiał na kapitalnego pomocnika" - stwierdził Marcin Jaz ze Sport.pl.

"Momenty są, na pewno nie jest źle. Kacper Urbański to kawał na świetnego piłkarza jak na reprezentację Polski i jak się patrzy na jego grę w tym meczu to niestety widać jak dużym błędem Michała Probierza było posadzenie go na ławce rezerwowych z Austrią" - ocenił Kuba Cimoszko z WP SportoweFakty.

"Może nie wszystko mu wychodzi, może nie wszystkie jego decyzje są optymalne, ale Urbański jest tak uroczo i pozytywnie bezczelny na boisku, że aż serce rośnie" - zachwycał się Tomasz Urban z Viaplay Sport.

"Strata na swojej połowie na początku meczu, a kilka minut później już wymazane z głowy i buja rywali w kole środkowym. No piękne" - odpowiedział Urbanowi jego redakcyjny kolega Marcin Borzęcki.

"Jak tak myślę o tych wszystkich pomocnikach, którzy mieli zbawiać nam kadrę na lata, to Kacper Urbański zalicza na ich tle wejście pokroju syna koleżanki twojego selekcjonera" - napisał Damian Smyk z Goal.pl. "Ja raczej myślę o Kozłowskim, Szymańskim, Kapustce, Linettym czy - inna pozycja - Bieliku" - doprecyzował w kolejnym wpisie.

"Ogromnym talentem jest Kacper Urbański. Każde przyjęcie piłki, umiejętność zaryzykowania, podjęcia decyzji. No i ten luzik, gigantyczny luzik, bo on wie, co potrafi. Super, że to, co podobało nam się w klubie, pokazuje też w kadrze" - dodał Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

Nie chcę pompować balonika, ale trochę trzeba. Kacper Urbański top. Dawno nie widziałem pomocnika w reprezentacji Polski z takim luzem i takim potencjałem"- napisał Sebastian Zwiewka z Interii Sport. "Kacper Urbański to jest przyszłość. Dobra przyszłość" - dodał Konrad Marzec z "Super Expressu".

Łukasz Skorupski chwalony po pierwszej połowie meczu z Francją. I to przez kogo

Po pierwszej połowie meczu z Francją nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że najlepsi byli gracze Bologni. Poza Urbańskim wyróżnił się także Łukasz Skorupski, który godnie zastępuje Wojciecha Szczęsnego i obronił strzały Theo Hernandeza czy Ousmane'a Dembele.

"Skorupski bohaterem pierwszej połowy" - nie miał wątpliwości Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych.

"Gdyby nie Skorupski byłoby 0:3 do przerwy. Dlatego fajna, obiecująca Polaków na EURO 2024, bo nie boimy się indywidualnych pojedynków, chcemy grać w piłkę, nie jej unikać. Dlatego zachwyty przedwczesne, bo smród w defensywie spory. Ofensywni na plus, Skorup king" - ocenił Mateusz Ligęza z Radia Zet.

"Mamy chyba najlepszego rezerwowego bramkarza na tym turnieju. Chociaż to. Przepiękny Łukasz Skorupski w pierwszej połowie" - dodał Paweł Machitko z Transfery.info.

"Skorupski genialny. Bułka nie będzie miał łatwo" - stwierdził Mikołaj Tyczyński z Radia Nowy Świat, nawiązując do rywalizacji o miejsce w bramce kadry, jaka może toczyć się po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Wojciecha Szczęsnego.

Do przerwy w meczu Polska - Francja jest 0:0.