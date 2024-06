Czekał na to 12 lat! Historyczny wyczyn Polaka z Francją. "Pomnikowy"

To był najlepszy mecz Polski na Euro 2024. Remis z podniesioną głową. Wywalczony w takim stylu, że kibice zamiast zwyczajowego "nic się nie stało" po ostatnim gwizdku skandowali "dziękujemy!". To remis odniesiony w ofensywnym składzie, ale przy dużym udziale bramkarza. Michał Probierz bez problemu wytnie jednak z tego spotkania kilka akcji, które jego piłkarze będą mieli zapamiętać na kolejne miesiące. Brawa dla Polski! Oto kilka spostrzeżeń prosto z trybuny stadionu w Dortmundzie.

Polska wreszcie nie spóźniła się na mecz

Początek z Holandią? Aż strach. Jedyny plus był taki, że po pierwszym kwadransie wciąż było 0:0. Pierwsze 15 minut z Austrią? Panika, bojaźń i brak koncentracji. Strata bramki już w 9. minucie. Polacy w obu meczach obudzili się dopiero po kilkunastu minutach. A Francja, choć piłkarzy ma w grupie najlepszych, na początku aż tak dominować nie potrafiła. Oczywiście – jak szarpnął Bradley Barcola albo czarować zaczął Ousmane Dembele, robiło się groźnie. Musiało tak być, to najlepsi fachowcy w swojej dziedzinie. W dodatku obaj mieli o co grać – Barcola dostawał pierwszą poważną szansę na Euro, a Dembele, według francuskiej prasy, walczył o to, by fazy pucharowej mistrzostw nie oglądać z ławki rezerwowych.

Ale różnica względem poprzednich występów i tak była znacząca. Wreszcie Polakom nie drżały nogi. Wreszcie popróbowali odpowiadać na zadawane ciosy. Nie pozostawali bierni, szukali okazji w kontratakach. Mieli strzał Piotra Zielińskiego i rzut rożny, po którym piłka szczęśliwie spadła pod nogi Kacpra Urbańskiego. I tylko strzału w sam środek bramki szkoda.

Cała naprzód! Probierz wysłał sygnał, a piłkarze za nim poszli

To był pierwszy szok. Probierz wystawił na Francję skład bez choćby jednego typowego defensywnego pomocnika. Gdy dziennikarze i eksperci w rozmaitych programach, których selekcjoner nigdy nie chce zepsuć podaniem wcześniej składu, prognozowali wyjściową jedenastkę, zastrzegając przy tym, że to skład ofensywny, to i tak umieszczali w nim Bartosza Slisza, ewentualnie Damiana Szymańskiego, a wymienialiby jeszcze Tarasa Romanczuka, gdyby nie był kontuzjowany. Słowem: każdy, nawet chcący grać ofensywnie, wystawiał człowieka od zapewnienia równowagi i czarnej roboty. Probierz tymczasem poszedł jeszcze krok dalej i środek pola zbudował z Jakuba Modera i Piotra Zielińskiego.

Zlikwidował pozycję tzw. "szóstki", czyli defensywnego pomocnika. Dzięki temu zmieścił w składzie dodatkowego ofensywnego piłkarza - Sebastiana Szymańskiego, który po słabym występie z Holandią dostał drugą szansę. Probierz, po odejściu od ofensywnego stylu przeciwko Austrii, na Francję przestawił wajchę w drugą stronę - wyszedł wręcz ultraofensywnie. Zmieścił w składzie właściwie wszystkich zawodników do gry w piłkę, jakich ma: Zalewskiego, Szymańskiego, Urbańskiego, Zielińskiego, Modera i Lewandowskiego.

Drugi szok? Polacy potrafili grać z Francuzami w piłkę. Pierwszy raz pokazali to już w 6. minucie. Aż przyjemnie się patrzyło. Z piłką ruszył Szymański, zagrał ją odważnie do Lewandowskiego, ten zgrał z powrotem, a na koniec strzał oddał Zieliński. Po kilku minutach udała się akcja z dwoma dośrodkowaniami – najpierw Zalewskiego, a po chwili Szymańskiego. Francuzi ratowali się wtedy wybiciem piłki na rzut rożny. Nawet jeśli nie przekładało się to na zagrożenie pod bramką, to mógł podobać się brak paniki w środku pola. Nacierali Kante i Tchouameni, a taki Moder z Szymańskim potrafili zwolnić, odwrócić się z piłką i znaleźć drogę wyjścia spod pressingu. Najodważniejszy i tak był ten najmłodszy – Kacper Urbański. Grał, jakby nie znał tych wszystkich piłkarzy dookoła, jakby nie wiedział, że występują w Barcelonie, Bayernie, Realu czy Arsenalu i na dzień dobry zjadają go doświadczeniem. Piłkarzy z taką mentalnością potrzeba w Polsce więcej.

Po przerwie dominacja Francji rosła. Jej niewiarygodnie szybcy zawodnicy mieli coraz więcej miejsca, a polscy obrońcy coraz większe kłopoty. Ale do czasu. W końcu zdążyli nad tym zapanować, a nagrodą za odwagę był rzut karny na Świderskim.

Lewandowski wreszcie zasmakował i nasycił się tym Euro

Tym razem już nie było żadnych wątpliwości, że jest gotowy na 100 procent. Deklarował to już po meczu z Austrią, ale wówczas pojawił się na boisku dopiero w 60. minucie i w ogóle nie wpłynął na przebieg meczu. W dodatku Polska z kapitanem na boisku zamiast gole strzelać, dwa straciła i przegrała 1:3. Mecz z Francją zaczynał od początku. Była to dla niego okazja, by naprawdę zasmakować ostatniego Euro w karierze. I nasycić się ostatnim Euro w karierze.

Niby nie grał wybitnego meczu, ale ostatecznie maczał palce przy niemal wszystkich groźnych sytuacjach Polski. Akcja, którą na początku rozegrał z Szymańskim, była jedną z lepszych w wykonaniu Polaków, a strzał sprzed pola karnego w drugiej połowie - jednym z groźniejszych w tym meczu. Długo mógł też żałować, że piłka po jego strzale głową nie trafiła w bramkę, a przeszła tuż obok słupka. Aż wreszcie delikatną podcinką dograł piłkę do Świderskiego, którego po chwili sfaulował Upamecano. Sędzia przyjrzał się temu na monitorze i wskazał na rzut karny. Za pierwszym razem Mike Maignan obronił jego strzał, ale okazało się, że przy interwencji wyszedł przed linię bramkową. Przy powtórce Lewandowski był bezbłędny. Uderzył bardzo podobnie, w ten sam narożnik, ale jeszcze precyzyjniej. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Brawa za stalowe nerwy.

To jeszcze coś dla koneserów. Najlepiej było bowiem widać, co Lewandowski daje drużynie, w 33. minucie, po wybiciu piłki z własnego pola karnego. Był wtedy zupełnie sam, przejął wybitą piłkę, mając przy sobie dwóch obrońców. Odskoczył od nich, utrzymał się przy piłce i pozwolił tej akcji przetrwać. To element gry napastnika, którego Polsce bardzo brakowało w spotkaniu z Austrią. Tam piłka w podobnych sytuacjach była przez Piątka i Buksę tracona.

Umarł król, niech żyje król

Przed meczem Probierz mówił, że spotkanie z Francją chce wykorzystać już pod budowę drużyny na mecze Ligi Narodów, które czekają jesienią. Dlatego zmienił bramkarza, posadził na ławce Wojciecha Szczęsnego i zdecydował się na bardziej doświadczonego z zastępców – Łukasza Skorupskiego. Ten debiutował w reprezentacji już w 2012 roku, ale do tej pory uzbierał tylko 10 występów – osiem w meczach sparingowych, jeden w Lidze Narodów i jeden w eliminacjach przeciwko San Marino. Dla niego mecz z Francją na Euro, nawet jeśli bez szans wywalczenia awansu, to jedno z najważniejszych wydarzeń w karierze.

Szczęsny powtarzał, że o jego następcę nie należy się martwić, że selekcjoner ma kilka opcji. Doświadczonego Skorupskiego, ale też młodszego Marcina Bułkę po świetnym sezonie w Nicei, a poza kadrą na Euro znalazł się Kamil Grabara – według Szczęsnego najbardziej utalentowany z całego grona, mogący zrobić największą karierę.

Na razie jednak furorę zrobił Skorupski. Najpierw obronił strzał Theo Hernandeza, a później w jeszcze trudniejszej sytuacji zatrzymał Dembele. Jak trzeba było wyłapać dośrodkowanie, robił to pewnie, bez zarzutu. Jak trzeba było celnie wznowić grę, zazwyczaj trafiał w punkt. Ponownie musiał wykazać się pod koniec pierwszej połowy, gdy w pole karne wbiegł Barcola, ale i wtedy dał radę odbić jego strzał. Aż w 45. minucie przyszła misja finałowa – starcie z bossem, Kylianem Mbappe. Również wygrane przez Skorupskiego, który kolejny raz świetnie się ustawił i skrócił dystans do napastnika oddającego strzał.

Druga połowa zaczęła się tak, jak zaczęła pierwsza – od obrony strzału Mbappe. Francuz, żeby w końcu pokonać polskiego bramkarza, potrzebował rzutu karnego. Wtedy kompletnie go zmylił i uderzył w drugi narożnik, zdobywając bramkę na 1:0. Ale później wszystko wróciło do normy i Skorupski znów zatrzymywał Mbappe. Nieistotne, czy kopał, będąc na wprost bramki, czy z lewej strony. Polak bronił wszystko. Cóż, jeśli musiał aż tyle czekać na poważny mecz w kadrze, to dobrze, że czekał na taki właśnie występ.

Nagroda od UEFA dla najlepszego zawodnika meczu nie mogła trafić w pewniejsze ręce.

Za polskimi obrońcami jedna z trudniejszych misji. "Teraz zrzutka na ładny prezent dla Skorupskiego"

Przed meczem to właśnie o obronę można się było martwić najbardziej. Najpierw dwa gole stracone z Holandią, później trzy z Austrią, a gdyby nie postawa Szczęsnego i nie szwankująca skuteczność rywali, Polska mogła stracić jeszcze kilka goli. Słowem: defensywa przeciekała, przypominała durszlak. I aż strach było pomyśleć, co się z nią stanie, gdy przetestują ją głodni bramek Francuzi – już z Mbappe w składzie. W dodatku – o czym już wspominaliśmy – obrońcy nie mieli dodatkowego zabezpieczenia od środkowego pomocnika.

To jasne, że Francuzi mieli znacznie więcej sytuacji. Już przed meczem wiedzieliśmy, że tak będzie. Schodzili z boiska z liczbą goli oczekiwanych (xG) na poziomie 2,26 wobec 1,20 Polaków. Skorupski nie musiałby grać pomnikowego meczu, gdyby miał przed sobą lepszych obrońców. Francuzi stwarzali jednak mnóstwo okazji i części z nich dało się zapobiec. Nie wszystkim, bo idealnego sposobu na Mbappe czy Dembele nie znalazł jeszcze nikt na świecie, ale choćby ze strony Jana Bednarka brakowało lepszej asekuracji dla Przemysława Frankowskiego, przez co Barcola i Hernandez za łatwo wdzierali się w pole karne. Na środku Mbappe kilka razy spektakularnie wyprowadził w pole Dawidowicza, ale jego zazwyczaj ktoś asekurował. W końcu pomylił się też Kiwior, który nie nadążył za Dembele i sfaulował go w polu karnym.

Oceniając to wszystko z trybuny, trzeba pamiętać, że Francuzi mają jeden z największych potencjałów w ataku na mistrzostwach. I nawet, jeśli nie byli w tym meczu najlepiej dysponowani, to gra przeciwko nim i tak należała do największych wyzwań w karierze każdego polskiego obrońcy. Teraz zrzutka na ładny prezent dla Skorupskiego i można kończyć mistrzostwa remisem przeciwko wicemistrzom świata.