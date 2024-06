Co za zwrot akcji! Szczęsny w TVP ogłosił, co z dalszą grą w reprezentacji

Już od wielu miesięcy mówiło się, że Wojciech Szczęsny po Euro 2024 zakończy grę w reprezentacji Polski. Niedawno sam zawodnik mówił o tym w rozmowie z Foot Truckiem, a później dziennikarz Łukasz Wiśniowski informował, że decyzja bramkarza jest "ostateczna". Ziarenko wątpliwości zasiał jednak Robert Lewandowski, który na poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem z Francją stwierdził, że Szczęsny może jeszcze zmienić swoją decyzję. Czyżby faktycznie się tak stało?

Wojciech Szczęsny zostanie w reprezentacji Polski? Nagły zwrot akcji. "Nie jestem gotowy"

Szczęsny na Euro 2024 zagrał dwa spotkania, a przeciwko Francji usiądzie tylko na ławce rezerwowych. To decyzja zawodnika i selekcjonera Michała Probierza, który do gry posłał Łukasza Skorupskiego w nagrodę za ciężką pracę w ostatnich latach. To starcie mogło być dla Szczęsnego ostatnim epizodem z kadrą, ale być może na pożegnania jeszcze za wcześnie.

- Ja nie ukrywam, że zawsze starałem się dokładnie planować swoją karierę. W planach było zakończenie kariery sportowej w 2025 roku, a to łączyło się z zakończeniem kariery reprezentacyjnej po tych mistrzostwach Europy. W tej chwili nie wiem, jak te plany będą wyglądać, ponieważ są troszkę poza moją kontrolą - wyznał Szczęsny na antenie TVP Sport przed meczem z Francją.

Czy to oznacza, że bramkarz wcale nie odchodzi z kadry? - Rozumiem tych, którzy próbują mnie namawiać do zmiany decyzji, bo jest to poparte tym, że mogę grać dłużej w piłkę. Ja nie jestem gotowy się zadeklarować w tej chwili, że odchodzę z reprezentacji - powiedział bramkarz Juventusu.

- To jest decyzja, którą się podejmuje raz i wolę ją doskonale przemyśleć. Ja lubię gadać dużo głupot, ale wolę, żeby takie decyzje były przemyślane. Ja nic nie obiecuję - podsumował Szczęsny. Niewykluczone, że odłożona decyzja ma związek ze zbliżającym się transferem 34-latka do Arabii Saudyjskiej i być może dlatego jego kariera może potrwać dłużej. Również w reprezentacji Polski.