Boniek reaguje na decyzję Kuleszy ws. Probierza. Jedno mu się nie podoba!

Reprezentacja Polski niechlubnie zapisała się na kartach Euro 2024 - została pierwszą drużyną, która straciła szanse na awans do 1/8 finału. To efekt dwóch porażek, 1:2 z Holandią i 1:3 z Austrią. Tym samym na koncie Biało-Czerwonych wciąż jest zero punktów. I będzie niezwykle trudno, by dopisać choć jedno "oczko". Tym bardziej że na pożegnanie z turniejem kadra Michała Probierza zagra z wicemistrzami świata Francją. Kibice jednak wierzą w naszych piłkarzy.

"Niech każdy z Was to wie, będziemy z Wami na dobre i złe" - flaga z takim hasłem wisiała na płocie przy hotelu w Hanowerze, w którym stacjonowali Polacy. W dobry występ wierzy też Cezary Kulesza i niezależnie od wyniku starcia z Francją nie zamierza dokonywać roszad w sztabie szkoleniowym, o czym PZPN poinformował we wtorkowy poranek w oficjalnym oświadczeniu. Tym samym Probierz zostanie w kadrze na dłużej. Szybko na tę wiadomość zareagowali eksperci, w tym Zbigniew Boniek. Miał on jednak jedno zastrzeżenie do prezesa PZPN.

Zbigniew Boniek ocenił wybór Kuleszy ws. selekcjonera. Jedna rzecz mu się nie spodobała

Mowa o timingu oficjalnego oświadczenia polskiego związku. Zdaniem Bońka Kulesza powinien wydać komunikat dopiero po meczu z Francją. I wskazał konkretny powód. - Taka deklaracja jest dobra, ale gdyby ogłosili to jutro czy pojutrze po ewentualnie dobrym meczu z Francją, wyglądałoby to jeszcze lepiej. Bo dziś, jakbyśmy przegrali 0:3 czy 0:4, to wiemy, jak to będzie wyglądało. (...) Gdybym był prezesem PZPN, zrobiłbym to po meczu z Francją - podkreślał Boniek w programie Meczyków na YouTubie.

Była to jedyna rzecz, która nie przypadła do gustu byłemu reprezentantowi Polski w kwestii komunikatu. Nie miał on jednak wątpliwości, że Kulesza podjął słuszną decyzję co do Probierza. - Według mnie nie ma lepszego trenera dla Cezarego Kuleszy, bo ma z nim bezpośredni kontrakt. (...) Nie widzę alternatyw dla Probierza, bo Papszun jest w Rakowie, a trener z zagranicy odpada. Teoretycznie to jest najlepszy wybór, a w praktyce Michał musi to potwierdzić. (...) To jest dobry news. Niech będzie pozytywnie - zakończył.

Eksperci zadowoleni z decyzji prezesa PZPN

Decyzję Kuleszy poparło też wielu ekspertów. "Niech selekcjoner przebudowuje tę reprezentację. Zasłużył na zaufanie", "Jedyna słuszna decyzja. Michał Probierz musi dostać czas, żeby odpowiednio przebudować kadrę. Euro 2024 nie było najważniejszą docelową imprezą", "Probierz se queda. I dobrze. Nie było tutaj polemiki" - pisali.

Mecz Polski z Francją zaplanowano na godzinę 18:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Biało-Czerwoni postarają się pozytywnie zakończyć Euro 2024. Będą musieli jednak zmierzyć się z osłabieniem. W spotkaniu nie wystąpi Taras Romanczuk, który doznał kontuzji na jednym z treningów. - Skupiam się na swoim zespole i na tym, by dalej go budować. Na pewno nie zejdziemy z tej drogi, którą już obraliśmy - deklarował Probierz na jednej z konferencji prasowych.