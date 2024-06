Eksperci są niezwykle zgodni po decyzji PZPN. Piszą tylko o jednym

"Podczas porannego spotkania z drużyną i sztabem szkoleniowym, Prezes PZPN Cezary Kulesza przekazał swoje pełne wsparcie, a także ogłosił, że selekcjoner Michał Probierz pozostanie na stanowisku Selekcjonera reprezentacji Polski" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Michał Probierz zostaje na stanowisku selekcjonera. "Nie było polemiki"

Decyzja Cezarego Kuleszy spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród ekspertów. "Bez niespodzianki. Tak jak pisałem, tylko coś pozasportowego w stylu afery premiowej mogło to zmienić. I dobrze, że nic takiego się nie wydarzyło" - ocenił Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Bardzo dobra decyzja. Niech selekcjoner przebudowuje tę reprezentację. Zasłużył na zaufanie" - dodał Filip Macuda ze Sport.pl.

Bartosz Wieczorek z TVP Sport przyznał, że to bardzo dobra decyzja w kontekście nadchodzących eliminacji do mistrzostw świata. "Jedyna słuszna decyzja. Michał Probierz musi dostać czas, żeby odpowiednio przebudować kadrę. Euro 2024 nie było najważniejszą docelową imprezą" - ocenił.

"Probierz se queda. I dobrze. Nie było tutaj polemiki" - dodał Michał Pol z Kanału Sportowego.

Pierwszym etapem przygotowań pod kolejne turnieje będzie już wtorkowy mecz z Francją. Michał Probierz zapowiedział, że drużyna traktuje to spotkanie bardzo poważnie. Dla selekcjonera będzie to też szansa, aby sprawdzić w boju kilku zawodników. Wiele wskazuje na to, że na boisku pojawią się m.in. Łukasz Skorupski czy Damian Szymański. Pierwszy gwizdek arbitra o 18.00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia!