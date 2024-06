Boniek dokarmiał ptaki i podpalił internet. "Są jak nasi zawodnicy"

- Mistrzostwa Europy to jest impreza, jakby 24 drużyny weszły do dyskoteki i teraz trzeba z niej wyjść jak najpóźniej. Myśmy do tej dyskoteki weszli jako ostatni i żeśmy wyszli jako pierwsi. Jeszcze disc jockey się nie rozgrzał, a nas już w tym mistrzostwach nie ma - tak o występie reprezentacji Polski na Euro 2024 mówił Zbigniew Boniek po przegranym 1:3 meczu z Austrią.

Zbigniew Boniek spotkał się z lokalnym ptactwem i wspomniał o polskich piłkarzach

Zbigniew Boniek niezmiennie prowadzi aktywny tryb życia i potrafi zaskakiwać nietypowy porównaniami i ciętymi ripostami. W poniedziałkowy wieczór ze stadionu w Duesseldorfie oglądał mecz Hiszpania - Albania (1:0), a we wtorkowy poranek wybrał się na spacer i spotkał się z lokalnym ptactwem. - Kaczki nakarmione, za chwilę zaczynamy - napisał Boniek.

- Zanim zaczniemy program, to trzeba podkarmić... Są trochę jak nasi zawodnicy. Chciałyby, ale się boją - powiedział Boniek o ptakach, które nieufnie sięgały po pokarm z rąk wiceprezydenta UEFA. Jego słowa to też pewnie nawiązanie do polskich piłkarzy, którzy chcieliby grać w piłkę, ale czasem może brakuje odwagi.

- Oczywiście, troszeczkę jesteśmy zawiedzeni tym, co się stało. Oczekiwania były większe, podnieciliśmy się po pierwszym meczu po porażce i taka porażka, przyjęta prawie z owacją, gdzieś tam obniżyła poziom koncentracji co było widać w meczu z Austrią - tak Boniek szerzej mówił o meczu z Austrią w rozmowie z portalem Meczyki.pl, czyli programie, który zapowiadał w mediach społecznościowych.

Jeśli zaś chodzi o spacery byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i różne nietypowe porównania, to w grudniu ubiegłego roku stwierdził, że jego pies zgadza się ze słowami o udanej przygodzie Rakowa Częstochowa w Lidze Europy. - Rakowowi należą się brawa. Pierwsze takie doświadczenie międzynarodowe. To nie jest wcale łatwe i nawet mój pies jest zgodny z moimi obserwacjami - mówił wtedy Boniek.

Ostatni mecz na Euro 2024 reprezentacja Polski rozegra we wtorkowe popołudnie o godz. 18:00 przeciwko Francji. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.