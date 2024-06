Polscy piłkarze zawiedli kibiców w Dortmundzie. "Mogli tylko krzyczeć"

Reprezentacja Polski po dwóch porażkach z rzędu - z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3) straciła już szansę na awans do fazy pucharowej Euro 2024. Biało-Czerwoni zakończą udział w turnieju już we wtorek 25 czerwca. Jej ostatnim rywalem będzie Francja. Spotkanie zostanie rozegrana na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Drużyna Didiera Deschampsa prawdopodobnie będzie mogła postawić już na Kyliana Mbappe, który zagra w specjalnej masce.

Polacy w poniedziałek pożegnali się z Hanowerem i ruszyli autokarem do Dortmundu. "Niech każdy z Was to wie, będziemy z Wami na dobre i złe" - taki napis żegnał reprezentację Polski w Hanowerze, który był jej bazą w czasie Euro 2024.

Reprezentacja Polski dojechała do Dortmundu. Wielki zawód kibiców

Kilka godzin później zespół prowadzony przez Michała Probierza dotarł na miejsce. Jak podaje Maciej Kaliszuk z "Przeglądu Sportowego", pod hotelem kadrowiczów pojawiła się grupa około 40 kibiców. Ci mieli nadzieję na zrobienie sobie wspólnych zdjęć z piłkarzami oraz zdobycie autografów, ale przeżyli zawód.

- Autokar minął bowiem fanów, wjechał na teren hotelu, a kibice mogli tylko krzyczeć do piłkarzy, by do nich podeszli - czytamy. W mediach społecznościowych pojawił się krótki fragment filmu z tego zdarzenia.

Po opuszczeniu autokaru zawodnicy od razu udali się do hotelu, by zjeść kolację, a po niej odbyła się konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza. Na niej selekcjoner Biało-Czerwonych przekazał fatalne informacje dotyczące Tarasa Romanczuka. - Taras nie jest zdolny do gry. Jest już po badaniach. Mamy nadzieję, że jego uraz nie będzie na tyle poważny, by wykluczył go z dalszych spotkań już w barwach Jagiellonii - mówił Michał Probierz.

Mecz Polska - Francja odbędzie się we wtorek 25 czerwca o godzinie 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl.