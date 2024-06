Po pytaniu Francuza Lewandowski nie wytrzymał. Wystarczyło jedno słowo

Przed reprezentacją Polski ostatni mecz fazy grupowej Euro 2024. Nasza kadra we wtorek 25 czerwca o 18:00 zagra w Dortmundzie z wicemistrzami świata, czyli Francją. Nawet jeżeli udałoby im się sprawić sensację i ograć "Les Bleus", nie mają już szans na awans do 1/8 finału Euro. Na temat tego meczu wypowiedzieli się na konferencji prasowej Robert Lewandowski oraz Michał Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki wspomina reprezentacyjną karierę! "Najpiękniejszy gol w karierze

Euro 2024. Lewandowski pytany o Mbappe i Grosickiego

Zdecydowana większość pytań, jakie padły w jej trakcie, skierowana była do kapitana reprezentacji Polski. Napastnik Barcelony pytany był m.in. o symboliczny powrót na stadion w Dortmundzie, gdzie rozkwitła jego kariera, grę w masce jako napastnik (w kontekście Kyliana Mbappe) czy zakończenie kariery reprezentacyjnej przez Kamila Grosickiego. Skrzydłowy naszej kadry ogłosił to dzisiaj (24 czerwca), podkreślając, że chciałby rozegrać mecz pożegnalny w Polsce.

Lewandowski nie wytrzymał ze śmiechu po pytaniu

W pewnym momencie pytanie zadał jeden z francuskich dziennikarzy. To, co powiedział, bardzo rozbawiło Lewandowskiego i większość osób na sali. O co takiego spytał? "Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo nie do końca jestem pewien tłumaczenia, także jeśli coś powtórzę, to proszę wybaczyć. Czy mecz Polska - Francja będzie twoim ostatnim w reprezentacji Polski?" - wypalił dziennikarz, myląc Lewandowskiego z Wojciechem Szczęsnym, o którym też wcześniej była mowa w kontekście potencjalnego końca gry w kadrze. Nasz kapitan parsknął i z uśmiechem odpowiedział po angielsku "no", potwierdzając, że absolutnie nie ma jeszcze zamiaru kończyć z grą w barwach narodowych.

Mecz Polska - Francja odbędzie się we wtorek 25 czerwca o 18:00 na stadionie Borussii Dortmund. Mecz transmitowany będzie przez TVP 1, TVP Sport oraz sport.tvp.pl. My zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.