Eksperci podsumowali konferencję. Michał Probierz? Niepotrzebny

- To nawet nie był dla mnie trudny moment, a dramat - powiedział Robert Lewandowski, który dzień przed meczem z Francją pojawił się wraz z selekcjonerem Michałem Probierzem na konferencji prasowej. Więcej pisali korespondencji Sport.pl - Bartłomiej Kubiak oraz Dominik Wardzichowski.

Robert Lewandowski odniósł się do kariery Szczęsnego. A Michał Probierz? Nie miał zbyt wielu pytań

Na konferencji poruszono także m.in. wątek dalszej kariery reprezentacyjnej Wojciecha Szczęsnego. Robert Lewandowski zdradził, że nie byłby jeszcze na sto procent pewny tego, że bramkarz odchodzi. "Wczoraj Michał Probierz: koniec reprezentacyjnej kariery Wojtka Szczęsnego to na razie fakt medialny. Będziemy rozmawiać. Teraz Robert Lewandowski spytany o koniec kariery Szczęsnego i Grosickiego: Kamil kończy, ale z Wojtkiem bym się nie rozpędzał" - napisał Przemysław Langier z Goal.com i dodał: "Jesteśmy aktorami ze scenariusza".

Do słów Lewandowskiego odniósł się także Tomasz Włodarczyk z Meczyków. "Uważam, że mimo wszystko Wojciech Szczęsny nie da się namówić na pozostanie w kadrze. Myślę, że ta decyzja w jego głowie już została podjęta. Znając charakter Wojtka, to będzie bardzo trudno namówić go do zmiany decyzji" - mówił po konferencji.

Lewandowski zadeklarował również, że póki co nie zamierza kończyć kariery reprezentacyjnej. Internauci nie ukrywają zadowolenia z decyzji napastnika. "No i super", "Jeszcze dwa turnieje reprezentacyjne z Lewandowskim" - czytamy.

Na konferencji pojawił się także Michał Probierz, jednak w jego kierunku nie skierowano zbyt wielu pytań. O wiele większym zainteresowaniem cieszył się Lewandowski. Internauci żartowali nawet, że selekcjoner był na tej konferencji niepotrzebny. W odpowiedzi na jedno z zadanych mu pytań zadeklarował, że Biało-Czerwoni we wtorek zagrają ofensywnie. "Michał Probierz potrafił znaleźć sposób na komunikację z tym zespołem, sposób docenienia ich, zaufania. Piłkarze to kupili. To jest najważniejsze w pracy trenera - przekonać zawodników, że twój pomysł ma sens" - skomentował te słowa Bartłomiej Kalinkowski.