Lewandowski reaguje na decyzję Grosickiego. Arcyważne słowa

Wiele wskazuje na to, że Polacy zakończą Euro 2024 bez zdobycia choćby jednego punktu - jako jedyna reprezentacja na mistrzostwach Europy. Biało-Czerwoni przegrali na otwarcie mistrzostw z Holandią (1:2), a następnie z Austrią (1:3). We wtorek Francuzi będą zdecydowanymi faworytami do zdobycia trzech punktów - i to nawet jeśli zdecydowaliby się oszczędzić swoich najlepszych zawodników przed grą w 1/8 finału.

Grosicki kończy karierę w kadrze. Co ze Szczęsnym? Lewandowski powiedział to wprost

Choć dla reprezentacji Polski jest to mecz o zerową stawkę, to dla niektórych zawodników będzie to bardzo ważne spotkanie. Jednym z nich jest Kamil Grosicki, który na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, ogłosił, że kończy karierę reprezentacyjną. Wiele wskazuje na to, że z kadrą pożegna się też wkrótce Wojciech Szczęsny, który w przeszłości kilkakrotnie zaznaczał, że Euro 2024 to jego ostatni turniej reprezentacyjny.

Wiadomo już, że Szczęsnego w meczu z Francją zastąpi Łukasz Skorupski. Czy to oznacza, że ostatnim meczem bramkarza Juventusu w drużynie narodowej pozostanie spotkanie z Austrią? Niekoniecznie, o czym poinformował Robert Lewandowski. - Drugie pytanie, odnośnie Kamila Grosickiego, bo z Wojtkiem jeszcze bym się nie zapędzał - zaczął tajemniczo kapitan reprezentacji Polski, a następnie zaczął dziękować Kamilowi Grosickiemu.

- Na pewno jest to bardzo sentymentalna decyzja. Poznałem Kamila, mając 18 lat. Przez wiele lat graliśmy w reprezentacji, przeżyliśmy fantastyczne momenty. Nie tylko na boisku, ale także poza boiskiem (...). Ja mogę mu tylko podziękować za to wszystko, co zrobił dla tej reprezentacji. Jaką był wartością dodaną nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Jaką jest nietuzinkową postacią. Dla niego wielkie słowa uznania za to czego dokonał dla tej reprezentacji, ile dla niego znaczyła i jak bardzo chciał jej pomagać - podziękował koledze z kadry.

"Dozgonna wdzięczność". Kibice docenią Grosickiego, jak Lewandowski?

Kapitan reprezentacji Polski przyznał również, że było mu trudno początkowo zaakceptować decyzję piłkarza Pogoni Szczecin. - To są momenty bardzo emocjonalne. Sam jak usłyszałem tę wiadomość, to mnie dotknęło, bo ciężko jest zrozumieć i od razu zaakceptować taką wiadomość, spędzając z Kamilem tyle lat na boisku i mając z nim taki kontakt. Jest to smutna wiadomość, ale pozytywna pewnie dla niego, bo się zacznie nowy rozdział. Myślę, że każdy kibic, który wspierał reprezentację i Kamila, będzie mu dozgonnie wdzięczny za to, co dał tej reprezentacji - zakończył Lewandowski.

Kamil Grosicki w barwach reprezentacji Polski rozegrał 94 mecze, w których strzelił 17 goli. Być może rozegra jeszcze dwa spotkania. Może dostać szansę od Michała Probierza we wtorkowym meczu z Francją. Przyznał też, że marzy o tym, żeby pożegnalny mecz z drużyną narodową zagrać w Polsce.