Fani nie wytrzymali po tym, co Nergal napisał o polskich piłkarzach

Przed turniejem każdy liczył się z tym, że mimo zwycięstw w meczach towarzyskich z Ukrainą (3:1) oraz Turcją (2:1), Polacy mają spore szanse zakończyć rywalizację w grupie D na ostatnim miejscu. Jednak dobra postawa naszych piłkarzy w starciu z Holandią (1:2) rozbudziła nadzieję, że może jednak Polacy oszukają przeznaczenie. Niestety Austriacy pokazali nam różnicę między zespołem budowanym regularnie od dwóch lat a kadrą, która przez te same dwa lata cofnęła się w rozwoju i dopiero od niedawna ruszyła do przodu.

Nergal uderza w piłkarzy. Religia to dla niego oznaka słabości

Nasi reprezentanci przegrali 1:3. Srogo oberwało im się od ekspertów, dziennikarzy oraz wielu kibiców. Krytyka przyszła też z dość nieoczywistej strony. Głos w sprawie meczu z Austrią zabrał wokalista zespołu "Behemoth" Adam Darski, znany jako Nergal. Jego atak nie miał jednak nic wspólnego z ich grą. Przyczepił się on bowiem do ich aspektów religijnych, a konkretniej do wykonywania przez wielu z nich znaku krzyża przy wychodzeniu na murawę.

"Nie mogę się powstrzymać od śmiechu, kiedy widzę piłkarzy robiących znak krzyża przed wyjściem na boisko. Czy to budzi pewność siebie? Gdybyście wsiadali do samolotu i widzieli pilota całego spoconego i modlącego się, pomyślelibyście: 'to człowiek, który wie, że nie rozbije tego samolotu?'" - napisał na Instagramie Nergal. Jego zdaniem takie zachowanie to dowód na to, że sami zawodnicy nie wierzą we własne zwycięstwa. "Jeśli gracz musi wierzyć w boską interwencję, żeby wygrać, to nie ma wiary, że jego drużyna sama potrafi wygrać. Niech przegrani przegrają. Amen" - podsumował muzyk.

Fani miażdżą Nergala w komentarzach

Takie słowa autorstwa Nergala niespecjalnie dziwią. Wokalista "Behemotha" był już nawet karany przez sąd za obrazę uczuć religijnych. Nawet opis jego konta na Instagramie głosi "Treści prezentowane tutaj mogą obrazić twoje uczucia religijne, jeśli tego nie chcesz: UNFOLLOW!". Niemniej nawet jego fani uznali ten atak na piłkarzy za godny potępienia i pełen hipokryzji. W komentarzach nie zostawili na muzyku suchej nitki. "Co za płaczliwy post. Czepianie się tylko po to, by się czepiać, to bezsensowna dziecinada", "Czemu jesteś taki zgorzkniały? Używasz krzyża w większości swoich wideo", "Sam czcisz szatana, istotę nieistniejącą, tak samo jak oni robią to z inną istotą nieistniejącą", "Wkurza cię nawet to, co nie ma z tobą nic wspólnego. Wyluzuj!" - to tylko niektóre z licznych nieprzychylnych komentarzy pod postem.