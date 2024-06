Przesądzone! Zmiana w bramce reprezentacji Polski. Michał Probierz ogłosił

Reprezentacja Polski jako pierwsza (i jak na razie jedyna) drużyna straciła szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024. Przez to ostatnie spotkanie grupowe z Francją nie będzie miało dla niej aż tak dużego znaczenia, choć plan Michała Probierza jest jasny. - Mecz z Francją traktujemy bardzo poważnie. Już jako przygotowanie do jesiennych meczów w Lidze Narodów - powiedział selekcjoner na sobotniej konferencji prasowej.

Zobacz wideo Kosecki wskazał, kto powinien prowadzić reprezentację Polski

Michał Probierz zdecydował. Wojciech Szczęsny nie zagra w meczu z Francją na Euro 2024

W dwóch pierwszych meczach grupowych polskiej bramki bronił Wojciech Szczęsny. Jednak od dawna wiadomo, że po mistrzostwach Europy bramkarz Juventusu zakończy reprezentacyjną karierę. I wydaje się, że Probierz bierze to pod uwagę przy ustalaniu składu na Francję.

Selekcjoner w rozmowie z TVP Sport potwierdził, że Szczęsny nie wystąpi w ostatnim meczu Polaków na Euro 2024. W jego miejsce zagra Łukasz Skorupski lub Marcin Bułka. "Selekcjoner nie podał powodu absencji bramkarza Juventusu. Zapewnia, że najbliższe starcie ma służyć testowaniu graczy przed zbliżającą się Ligą Narodów" - czytamy.

To dlatego Wojciech Szczęsny nie zagra z Francją?

Nieobecność 34-latka może wynikać również ze względów osobistych. Jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna jest bowiem w zaawansowanej ciąży. - Być może Szczęsny zagrał już ostatni mecz o punkty w reprezentacji. Bo jak się okaże, że jego żona rodzi, to będzie wracał (ze zgrupowania - red.) - zdradził po spotkaniu z Austrią dziennikarz Łukasz Wiśniowski.

Można zakładać, że za jakiś czas zostanie zorganizowany pożegnalny mecz bramkarza, najprawdopodobniej na Stadionie Narodowym. Ale wiadomo, że 25 czerwca z Francją w Dortmundzie Szczęsny nie zagra.

"Szkoda, że to już koniec. Skoro Lewandowski, który w sierpniu skończy 36 lat, chce kontynuować grę w kadrze, to o dwa lata młodszy Szczęsny też by mógł. Ale on zawsze chodził swoimi ścieżkami, więc nie może dziwić, że karierę w reprezentacji też skończy na swoich zasadach. Na szczęście o przyszłość polskiej bramki możemy być spokojni. Marcina Bułkę, Kamila Grabarę czy Radosława Majeckiego czeka jednak wielkie wyzwanie. Bo Szczęsny został legendą naszej kadry" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.