UEFA wytypowała sędziego meczu Polska - Francja na Euro 2024! Polscy kibice go znają

Polacy we wtorek zakończą udział w Euro 2024. W meczu "o honor" zagrają z wicemistrzami świata z Kataru - reprezentacją Francji. UEFA poinformowała, że głównym sędzią tego spotkania będzie 43-letni Włoch Marco Guida. Dotychczas sędziował on zaledwie jeden mecz naszej kadry.

Znamy sędziego meczu Polska - Francja. Padło na Włocha

Guidzie jako sędziowie liniowi będą pomagać jego rodacy Filippo Meli i Giorgio Peretti. Arbitrem technicznym będzie Rade Obrenovic ze Słowenii, natomiast jako sędziego VAR wyznaczono Włocha Massimiliano Irratiego.

Dla Marco Guidy będzie to drugi mecz, jaki poprowadzi w finałach Euro 2024. Wcześniej mogliśmy go zobaczyć przy okazji konfrontacji Portugalii z Czechami, w której ekipa Cristiano Ronaldo wygrała 2:1. Pokazał wówczas trzy żółte kartki. W minionym sezonie UEFA wyznaczyła go do pięciu spotkań w Lidze Mistrzów, w tym ćwierćfinału Borussia Dortmund - Atletico Madryt.

Włoskiego arbitra mogą też kojarzyć polscy kibice. W 2021 r. sędziował towarzyski mecz naszej kadry z reprezentacją Rosji tuż przed wyjazdem na poprzednie mistrzostwa Europy. Wówczas padł remis 1:1. Guida był także arbitrem technicznym w finale baraży do mistrzostw świata w Katarze, w którym pokonaliśmy Szwecję 2:0 i wywalczyliśmy przepustkę do Kataru. Z kolei w 2018 r. poprowadził przegrany 1:2 mecz Lecha Poznań z Genkiem w III rundzie eliminacji do Ligi Europy.

Mecz Polska - Francja odbędzie się we wtorek 25 czerwca w Dortmundzie. Początek o godz. 18:00. O tej samej godzinie rozpocznie się także drugi mecz naszej grupy - Holandia - Austria.